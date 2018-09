Chân dung iPhone 6S qua các tin đồn trước giờ ra mắt

iPhone 6S và 6S Plus có những thay đổi gì, bán ra từ ngày nào với mức giá bao nhiêu.

Năm 2014, Apple thực hiện màn “đột xác lớn nhất cho dòng sản phẩm iPhone, giới thiệu hai mẫu iPhone cỡ lớn, iPhone 6 4,7 inch và 6 Plus 5,5 inch. Năm nay, bộ đôi iPhone mới được cho là không có nhiều đột phá về ngoại hình mà chỉ chú trọng nâng cấp bên trong. Tổng hợp các tin đồn đáng tin cậy nhất về iPhone 6S và 6S Plus.

Force Touch

Force Touch là công nghệ cho phép thiết bị phân biệt giữa thao tác chạm nhẹ hay mạnh và từ đó đưa ra cách xử lý phù hợp. Tính năng được giới thiệu lần đầu trên Apple Watch, tiếp đó là MacBook. Phần lớn tin đồn đều khẳng định iPhone 6S và 6S Plus cũng sẽ được trang bị Force Touch.

Camera 12 megapixel, quay phim 4K

Từ iPhone 4S ra đời năm 2011 đến nay, tất cả iPhone đều trang bị camera 8 megapixel và chỉ thay đổi chút ít ở kích thước cảm biến. Trong khi đó, các đối thủ như Samsung, HTC, Sony đều bắt đầu sử dụng camera 16 hay 20 megapixel, về lý thuyết giúp chụp được nhiều chi tiết hơn trong điều kiện ban ngày. Năm nay, dường như Apple cuối cùng cũng quyết định lên đời camera iPhone, dùng camera 12 “chấm”.

Người dùng có thể dùng iPhone để quay phim 4K, tính năng mà Samsung Galaxy và một số thiết bị Android đầu bảng khác cung cấp được một thời gian. Bên cạnh đó, camera iPhone được đồn quay phim slow-motion tốc độ 240 khung hình/giây.

Apple A9, RAM 2GB

Chip Apple A8 trong iPhone 6 và 6 Plus đã gần một tuổi nhưng vẫn tỏ ra không thua kém các con chip nhiều nhân khác. Năm nay, Apple được kỳ vọng trang bị chip A9 cho iPhone 6S và 6S Plus được sản xuất theo quy trình mới. Chỉ riêng điều này cũng tạo ra khác biệt đáng kể về tiết kiệm điện năng và hiệu suất của chip. Năm ngoái, Apple tuyên bố A8 có hiệu suất cao hơn 25% và đồ họa tốt hơn 50% nhưng mức tiêu hao năng lượng chỉ bằng một nửa A7. Vì vậy, A9 cũng có thể tiếp nối truyền thống này.

Một chi tiết cấu hình quan trọng khác là RAM. Cuối cùng, người dùng iPhone cũng được dùng RAM 2GB như Android, cho phép chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, thời gian tải nhanh hơn và đa nhiệm dễ dàng hơn.

Nhôm 7000 cứng hơn

Bendgate trở thành từ khóa “hot” ngay sau khi iPhone 6 Plus lên kệ nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều người dùng than phiền thiết bị quá dễ bị cong ngay cả dưới áp lực nhẹ. May mắn là Apple đã tiến hành đổi máy cho các mẫu máy bị lỗi. Để tình trạng này không lặp lại, năm nay, “táo khuyết” đã sử dụng loại hợp kim nhôm cứng hơn (7000 thay vì 6000).

Một tin đồn thú vị khác là Apple đang bổ sung màu thứ 4 cho iPhone, đó là màu vàng hồng, bên cạnh màu vàng, xám và bạc quen thuộc. Các hãng khác như Xiaomi đã cho ra smartphone màu hồng, chứng tỏ nhu cầu sở hữu điện thoại màu này là có thật, đặc biệt đối với người dùng nữ.

Bộ nhớ thấp nhất 16GB

Trong khi phần lớn smartphone Android cao cấp đều có bộ nhớ trong thấp nhất 32GB, Apple vẫn duy trì truyền thống ba lựa chọn là 16GB, 64GB và 128GB, mỗi phiên bản cách nhau 100 USD. Dường như iPhone 6S và 6S Plus sẽ không có gì thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn, phụ trách makerting Apple Phil Schiller cho rằng các dịch vụ đám mây và dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Apple Music sẽ giảm tải cho bộ nhớ trong, vì vậy Apple hài lòng với dung lượng cơ bản 16GB.

Pin

iPhone 6 dùng pin 1.810mAh, chỉ riêng điều này cũng khiến thiết bị gặp nhiều chỉ trích. Với iPhone 6S, hình ảnh rò rỉ cho thấy sản phẩm có thêm diện tích để trữ pin lớn hơn, tuy nhiên nó chưa rõ ràng.

Giá và ngày bán

Đây có lẽ là hai yếu tố không gây bất ngờ nhất. Khung thời gian giới thiệu, đặt hàng và chính thức bán iPhone của Apple lặp lại qua từng năm. Do đó, nếu tính toán đúng, iPhone 6S và 6S Plus sẽ ra mắt vào ngày 9/9, bán ra vào ngày 18/9 với mức giá tương tự iPhone 6 và 6 Plus năm 2014.

Theo ICTNews