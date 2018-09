Cẩn thận với chiêu 'phù phép' biến iPhone 6 thành 6S

Người mua cần cảnh giác để tránh gặp thủ đoạn lừa đảo trên thị trường iPhone cũ.

Một thành viên trên một diễn đàn công nghệ mua iPhone 6S 64GB màu hồng với giá 15 triệu đồng. Sau khi nhận máy, thành viên kiểm tra trong phần General > About (Cài đặt chung > Giới thiệu) và box và khay SIM trùng với IMEI trong máy. Khi kiểm tra trên trang chủ của Apple, số IMEI cũng cho ra kết quả là iPhone 6S 64GB. Người này cũng cẩn thận reset cài đặt lại máy nhiều lần, cắm vào iTunes, check update firmware đều nhận là iPhone 6S 64GB. Tuy nhiên, sau khi thành viên này restore lại máy và khi cắm vào iTunes hiện ra là iPhone 6 64GB.

Thành viên này cho biết: "Mình nghi ngờ là file ipsw bị thay đổi lại nên việc reset cài đặt không có tác dụng. Đối tượng sử dụng các tweak trong Cydia để giả 3D touch, Photo Live tương tự như iPhone 6S nhằm qua mặt người mua máy."

Việc độ iPhone 6 lên 6S cũng không mới tại thị trường Việt Nam, đặc biệt khi khách hàng muốn chuyển sang bộ vỏ màu hồng sang chảnh và nữ tính. Tuy nhiên, việc can thiệp và biến hẳn sang iPhone 6S trong trường hợp trên là điều chưa từng xảy ra, thậm chí các thông tin bị can thiệp rất sâu mà không phải người dùng nào cũng có thể nhận ra. Thông thường người dùng sẽ reset máy để tránh mất thời gian khi mua hàng và các đối tượng xấu đã lợi dụng điểm này để trục lợi. Thông tin bị can thiệp không biến mất hay thay đổi sau mỗi lần reset. Chỉ khi restore lại, mất tác dụng của việc jailbreak cùng các tweak được cài đặt sẵn, máy mới trở về nguyên trạng.

“Việc jailbreak máy có thể thay đổi được các thông số, người tiêu dùng không kiểm tra kỹ ngay từ thời điểm mua máy sẽ khó phát hiện, đặc biệt là những ai không có kinh nghiệm. Việc restore lại sẽ đưa máy về nguyên trạng khi các tweak không còn hiệu lực", một chuyên gia cho hay.

Theo TechZ