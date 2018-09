Cần quan tâm gì khi chọn mua ổ cứng

Để có lựa chọn tốt nhất, phù hợp và tiết kiệm, người dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản.

Mua ổ cứng nào để phù hợp nhất với nhu cầu và vẫn tiết kiệm chi phí là vấn đề được nhiều người đặt ra khi lựa chọn mua ổ cứng rời, hoặc thậm chí là mua máy tính xách tay.

Chọn SSD hay HDD

Chọn SSD sẽ mang đến hiệu năng tổng thể được cải thiện rõ rệt hơn so với việc sử dụng bộ vi xử lý cao cấp hơn. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì ngay cả một ổ SSD loại thường cũng nhanh gấp 3-4 lần so với ổ cứng cơ học HDD nhanh nhất.

Khám phá bên trong ổ đĩa cứng cơ học, bạn sẽ thấy một cánh tay kim loại nhỏ trải dài trên đĩa quay tròn giống như một máy nghe nhạc cổ điển. "Cánh tay" này có chức năng đọc dữ liệu được lưu trữ trên các phiến đĩa. Cho dù ổ đĩa cứng có quay với tốc độ 5.400 vòng/phút hay thậm chí 7.200 vòng/phút, vẫn hạn chế hơn nhiều so với SSD, là một loạt các chip nhớ flash di chuyển dữ liệu bên trong chất bán dẫn.

Hiệu năng của SSD thể hiện rõ rệt khi khởi chạy ứng dụng, mở tệp, chuyển đổi giữa các tác vụ và khởi động. Trên Dell Inspiron 15 5000 series, phải mất 31,9 giây để mở Microsoft Word trên ổ cứng nhưng chỉ 1,8 giây với ổ SSD. Cũng trong một thử nghiệm khác, trình duyệt Chrome đã khởi chạy trong 14 giây và Excel trong 19,9 giây với ổ cứng thông thường và chỉ 1,1 và 1,8 giây với ổ SSD.

Đi kèm với hiệu năng cao là giá thành cao. Những chiếc máy tính xách tay được trang bị ổ cứng SSD có giá từ 12-14 triệu đồng và với ở SSD cao cấp có thể lên đến hơn 20 triệu cho tuỳ chọn dung lượng 256GB. Trong khi đó, một máy tính xách tay cấu hình tốt với ổ cứng thông thường chỉ có giá khoảng tầm 8-10 triệu đồng.

Dung lượng ổ cứng bao nhiêu là đủ

Kích thước SSD thấp nhất đang bán phổ biến trên thị trường là 128GB, trong khi đó, ổ cứng HDD thường có dung lượng thấp nhất là 500GB. Với 128GB dung lượng SSD, bạn có thể dễ dàng cài đặt Windows 10 (20GB), Office 365 (3GB), Chrome (cài đặt dưới 500MB) và thậm chí là Photoshop (3.1GB). Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, các tệp hoặc thậm chí chạy các bản cập nhật của Windows sẽ nhanh chóng lấp đầy dung lượng còn lại. Cũng cần lưu ý rằng, nếu SSD còn dưới 25% dung lượng trống, hiệu suất hoạt động có thể bị giảm đi.

Vì vậy, nên chọn mua ổ SSD có dung lượng từ 250GB trở lên. Nếu thường chơi game hoặc làm việc với nhiều tệp media, nên cân nhắc đến ổ cứng lưu trữ 500GB hoặc lớn hơn. Hoặc cũng có thể linh động khi kết hợp ổ cứng SSD và HDD trên cùng một thiết bị để vừa đảm bảo hiệu năng vừa đủ không gian lưu trữ.

Loại ổ SSD: SATA hoặc PCIe NVMe

Các ổ đĩa SSD tiêu biểu thường sử dụng cùng chuẩn SATA (hay còn gọi là SATA 3) như các ổ cứng cơ học, nhưng chuẩn kết nối này chỉ giới hạn ở tốc độ khoảng 550MB/giây, dù vẫn còn nhanh hơn gấp 4-5 lần so với ổ cứng HDD thông thường. Bên cạnh đó, một số ổ đĩa còn hỗ trợ chuẩn chuẩn PCIe-NVMe, đôi khi còn gọi là NVMe hoặc PCIe.

Các ổ SSD PCIe-NVMe nhanh nhất trên thị trường theo lý thuyết có thể đọc và ghi ở tốc độ gấp 4-5 lần tốc độ của một thiết bị SATA, nhưng thử nghiệm thực tế cho thấy con số này là 1,5-3 lần so với ổ SATA tương đương. Một số hệ thống chơi game cao cấp có hai ổ cứng SSD PCIe-NVMe kết hợp với nhau trong cái được gọi là mảng RAID, và có thể đạt được tốc độ trên 1.000 MBps trong một vài thử nghiệm. Lời khuyên là ổ SSD hỗ trợ chuẩn NVMe-PCIe cho hiệu năng cao hơn so với chuẩn SATA, nếu điều kiện kinh tế cho phép và máy tính xách tay của bạn có hỗ trợ chân cắm SSD chuẩn NVMe-PCIe, đừng ngần ngại trang bị cho mình một chiếc SSD tốc độ cực nhanh này.

Bộ nhớ eMMC là gì

Một số máy tính xách tay rẻ nhất trên thị trường với mức giá khoảng dưới 6 triệu đồng thường sử dụng bộ nhớ eMMC (Embedded MultiMedia Card), có dung lượng từ 32-64GB.

Dù thường được gọi là "trạng thái rắn" hay "bộ nhớ flash", eMMC không tốt như ổ cứng SSD. Các ổ đĩa eMMC rẻ và sử dụng các bộ phận tương tự như thẻ SD hoặc lõi USB. Vì thế, bộ nhớ eMMC thường chậm hơn so với ổ cứng. Tuy nhiên, bộ nhớ eMMC nhẹ hơn, bền hơn và sử dụng ít năng lượng hơn so với ổ đĩa cứng, đó là lý do tại sao nó phổ biến trong các máy tính xách tay và Chromebook có chi phí thấp .

M.2 SSD và 2,5 inch SSD là gì

Đôi khi các nhà sản xuất máy tính xách tay sẽ dán nhãn SSD trong hệ thống dưới một trong hai tên gọi M.2 hoặc 2,5 inch. Những chỉ định này đề cập đến kích thước vật lý, hình dạng và đầu nối trên ổ đĩa, chứ không phải đến hiệu năng của nó. Vì vậy, trừ khi bạn có kế hoạch nâng cấp máy tính xách tay trong tương lai, bạn không cần chú ý đến điều này.

SSD 2,5 inch là loại phổ biến nhất, có cùng kích thước và hình dạng như một ổ cứng cơ học, cho phép nó xuất hiện trong cùng vị trí ổ đĩa, tiện lợi cho các nhà sản xuất và nhà nâng cấp. Tuy nhiên, vì SSD sử dụng chip thay vì đĩa cứng từ, chúng có thể chiếm nhiều không gian hơn ổ cứng. M.2 SSD là các thanh bộ nhớ mỏng trông giống như DIMM RAM và gắn lên các khe cắm trên bo mạch chủ.

Nên chọn ổ cứng dung lượng lớn khi mua laptop hay sẽ nâng cấp sau

Các nhà sản xuất máy tính xách tay gần như luôn luôn tính phí nhiều hơn chi phí thực tế khi người dùng muốn nâng cấp từ ổ HDD sang SSD hoặc SSD nhỏ lên SSD lớn hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả máy tính xách tay đều có thể nâng cấp được, hoặc mất hiệu lực bảo hành khi nâng cấp. Vì thế, nếu người dùng có kiến thức kỹ lưỡng về công nghệ và hiểu rõ những tình huống xấu có thể xảy ra khi nâng cấp, họ có thể tự nâng cấp riêng để giảm thiểu chi phí.

Theo Nghe Nhìn