Cách tránh mua phải iPhone mất cắp

Apple đưa ra một số lời khuyên khi bạn mua lại iPhone cũ, tránh tình trạng mua phải các máy bị mất cắp.

Hãng "Quả táo" mới đây gỡ bỏ công cụ kiểm tra Activation Lock trước đây có trên trang iCloud.com của hãng. Công cụ sử dụng số serial hay IMEI của iPhone, iPad để xác định trạng thái Activation Lock, xem thiết bị có phải đồ ăn cắp hay không. Theo một thông tin rò rỉ, có khả năng công cụ bị hacker lợi dụng để tấn công người dùng, tuy nhiên, thông tin cũng chưa được Apple xác nhận.

Khi iPhone, iPad bật Activation Lock và người bán không thể tắt đi, có thể máy là đồ ăn cắp. Cũng có nhiều trường hợp, thiết bị thuộc sở hữu của nhiều chủ nhân khác nhau và chủ nhân trước quên không xoá Activation Lock trước khi bán lại máy. Tuy nhiên, khi Activation Lock không được xoá đồng nghĩa với việc máy đang thuộc về một tài khoản người dùng khác, không thuộc về người đang bán máy cho bạn. Lúc này, thiết bị không khác gì cục chặn giấy. Bạn không thể làm bất kỳ việc gì với máy. Với việc bộ kiểm tra Activation Lock không còn tồn tại, bạn phải tìm tới giải pháp thay thế.

Apple đưa ra một số lời khuyên để bạn tránh mua phải iPhone, iPad mất cắp. Khi mua iPhone, iPad, iPod Touch hay Apple Watch từ một ai đó ngoài Apple hay một nhà bán lẻ uỷ quyền, bạn phải đảm bảo rằng thiết bị được xoá và không còn được kết nối tới tài khoản của chủ nhân cũ.

Bật thiết bị và nhấn vào nút Slide to Unlock. Nếu thấy hiện màn hình yêu cầu nhập mật khẩu, hoặc thấy hiện màn hình Home chứng tỏ thiết bị chưa được xoá. Hãy yêu cầu người bán xoá hoàn toàn thiết bị bằng cách vào Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings (với giao diện tiếng Việt là Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xoá tất cả nội dung và cài đặt). Đừng mua bất kỳ chiếc iPhone, iPad hay iPod touch qua sử dụng nào cho tới khi thiết bị được xoá.

Sau khi chọn ngôn ngữ, chọn quốc gia hay khu vực và kết nối vào mạng, thiết bị bắt đầu việc kích hoạt. Nếu bạn được yêu cầu nhập Apple ID của chủ nhân cũ, thiết bị chứng tỏ vẫn được kết nối tới tài khoản của ai đó. Hãy trao lại máy cho người bán và đề nghị nhập mật khẩu. Nếu chủ nhân cũ của máy không có mặt, hãy yêu cầu họ xoá thiết bị này khỏi tài khoản bằng cách đăng nhập vào icloud.com/find. Đừng mua bất kỳ iPhone, iPad hay iPod touch đã qua sử dụng cho tới khi nó được xoá khỏi tài khoản của chủ nhân cũ.

Dấu hiệu để nhận biết một thiết bị sẵn sàng để sử dụng là khi lần đầu tiên bật thiết bị lên, bạn được hỏi "Set up your iPhone", "Set up your iPad" hay "Set up your iPod".

Theo ICTNews