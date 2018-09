Cách tránh chai pin cho laptop

Người dùng laptop có thể giảm độ sáng hay tắt các kết nối không cần thiết để tiết kiệm pin, tránh sử dụng sạc không phù hợp, tránh để sập nguồn thường xuyên gây hại pin.

Tiết kiệm pin cho la​ptop

Trên laptop, tablet lai chạy Windows, Microsoft cung cấp khá nhiều tính năng giúp người dùng tiết kiệm pin. Tuy vậy, thay vì tập trung một cách trực quan, chúng thường nằm rải rác ở nhiều nơi trên hệ thống.

Bluetooth là một trong những tính năng "ngốn" khá nhiều pin mà lại thường được mặc định bật trên máy. Trên Windows 10, bạn có thể vào Setting > Device > Bluetooth và gạt sang Off.

Bật/tắt Airplane Mode Bật tắt Airplane Mode Nếu như bạn muốn làm việc không cần Internet, việc tắt kết nối Wi-Fi hoặc thậm chí tắt tất cả kết nối không dây là điều nên làm. Cách đơn giản nhất là kích hoạt chế độ máy bay (Airplane Mode), bằng cách vào Setting > Network & Internet > để Airplane Mode sang On.

Màn hình cũng là yếu tố gây hao năng lượng và bạn có thể hạn chế bằng cách hạ độ sáng. Có hai cách: Bằng phím tắt (Fn + phím tăng giảm sáng trên hàng phím chức năng) và tăng giảm sáng ở thanh công cụ ở góc phải.

Bật tính năng Battery Saver Bật tính năng Battery Saver Tính năng Battery Saver cũng là tùy chọn khá hay. Khi bật tính năng này, hệ điều hành sẽ tự động tạm dừng gửi nhận email, cập nhật ứng dụng lịch Calendar, ngưng cập nhật thông tin cho các ô Live Tile hay hạn chế các ứng dụng chạy nền.

Trợ lý ảo Cortana được Microsoft trang bị nhiều tính năng hay, có thể giúp người dùng trong nhiều tác vụ. Tuy nhiên, việc phải luôn ở trạng thái được bật để chờ đợi nghe và nhận lệnh khiến nó phải tiêu thụ năng lượng nhất định. Để tắt, người dùng gõ cụm từ "Cortana" vào thanh tìm kiếm > nhấn Enter > chuyển tùy chọn "Let Cortana respond to Hey Cortana" sang trạng thái Off.

Trên Windows, Windows Update mặc định cập nhật phiên bản mới của hệ điều hành một cách âm thầm. Càng nhiều bản cập nhật, hay bản cập nhật dung lượng càng cao, nó càng phải làm việc nhiều. Không chỉ làm chậm máy, nó còn tiêu tốn khá nhiều pin. Có một số cách để tắt, nhưng đơn giản nhất là vào Settings > Update & security > Windows Update > Advanced options > Choose how updates are delivered > chọn Off.

Một cách để tắt Windows Update Một cách khác để tắt Windows Update, đó là vào Manage > Service & Application > tìm đến Windows Update. Tại tab General > Mục Startup type > chọn Disable > Apply > OK. Tính năng Power Plan cũng rất hữu dụng cho việc điều chỉnh để tiết kiệm pin. Để thực hiện, vào System > Power & sleep > chọn các thiết lập phù hợp nhất. Nếu hiểu biết hơn, bạn có thể vào tùy chọn "Additional power settings" ở dưới cùng để có thêm nhiều thiết lập điện năng hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên gỡ các thiết bị ngoại vi (nếu có) như bàn phím, chuột, ổ cứng rời... để giảm tiêu thụ năng lượng. Đối với những máy có hỗ trợ đèn bàn phím, việc tắt đi cũng là cách tiết kiệm pin nên làm. Nên thiết lập chế độ tắt màn hình và chế độ ngủ cho máy nhanh hơn, phòng trường hợp quên tắt máy.

Tiết kiệm pin cho Macbook

Về cơ bản, việc tiết kiệm pin cho Macbook cũng không khác nhiều so với cách làm trên laptop chạy Windows. Người dùng cũng cần phải giảm độ sáng màn hình, kích hoạt chế độ tiết kiệm pin, tắt các kết nối không cần thiết... Cụ thể:

- Giảm độ sáng màn hình: nhấn F1 trên bàn phím, hoặc điều chỉnh độ sáng trong thẻ Displays của System Preferences.

- Thiết lập tốc độ ngủ cho màn hình: System Preferences > Energy Saver > Battery và kéo thanh trượt phía dưới về phía trái.

- Tắt Wi-Fi: nhấn vào trình đơn Wi-Fi ở góc trên bên phải và chọn Turn Wi-Fi Off.

- Tắt Bluetooth: trong trình đơn Bluetooth ngay bên cạnh trình đơn Wi-Fi.

- Tắt đèn bàn phím: nhấn F5.

- Tắt các ứng dụng không dùng đến, đặc biệt là các ứng dụng nặng như trình biên tập video, phim độ phân giải cao đang mở...

Một số cách tiết kiệm pin cho Macbook Một số cách tiết kiệm pin cho Macbook >> Tránh chai pin cho laptop

VnExpress