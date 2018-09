Cách kiểm tra độ chai pin khi mua iPhone cũ

Khi chuẩn bị mua lại iPhone cũ, một trong những điều người dùng quan tâm nhất chính là kiểm tra tình trạng pin.

iPhone cũ, kể từ iPhone 4 trở lại đây, đang là hàng "hot" được nhiều người dùng quan tâm. Để chọn được chiếc máy ưng ý, khách hàng cũng cần có một chút kỹ năng kiểm tra trước khi xuất tiền, một trong số đó là xem pin còn bền hay không.

Pin của iPhone hay iPad là dòng pin Li-on chế tạo từ kim loại Lithium (Liti) sẽ được tính độ chai theo số lần sạc đầy (full charge). Các dòng điện thoại trước đây thường dùng pin Nickel (Niken) làm thành phần cấu tạo pin nên có hạn chế lớn là sau khi sạc đầy mà vẫn cắm sạc trong pin sẽ xuất hiện những tinh thể muối (sinh ra do quá trình điện phân), làm cho việc sạc đầy pin trở nên khó khăn hơn theo thời gian, đồng thời làm giảm dung lượng cũng như tuổi thọ của pin, hay còn được gọi là chai pin.

Pin Li-Ion của iPhone khắc phục được hạn chế này nhưng loại pin này sẽ bắt đầu chai sau 400 lần sạc (sau 400 charge cycle). Mỗi charge cycle tương ứng với một lần sạc pin đủ 100% (cộng dồn tổng số lần sạc) chứ không phải là một lần cắm sạc và rút ra. Có nhiều cách để kiểm tra độ chai pin cho iPhone.

1. Đối với iPhone đã jailbreak

- Cài đặt một số phần mềm từ Cydia như BatteryDetective hay Battery Life để kiểm tra.

2. Đối với iPhone chưa jailbreak

Cách thứ nhất:

Xem thông số pin dựa vào báo cáo máy gửi tới máy chủ Apple. Nhưng cách này thì bạn phải đợi trong 24 giờ để máy gửi dữ liệu.

Một bảng menu mới xuất hiện và bạn hãy nhấn vào nút "Automatically Send" để kích hoạt máy gửi những báo cáo hoạt động tới hệ thống. Sau khoảng 12-24 tiếng máy sẽ gửi báo cáo và thông tin của pin cũng sẽ xuất hiện.

Bạn vào Settings, chọn General, nhìn sang bảng About, chọn Diagnostics & Usage.

Cách thứ hai:

Bước 1: Tải phần mềm Itunes và iBackupBot về máy tính của bạn

Itunes http://www.apple.com/itunes/download/ (để iPhone có thể kết nối đến máy tính)

iBackupBot http://www.icopybot.com/itunes-backup-manager.htm (check tình trạng pin)

Bước 2: Sau khi tải về và cài đặt xong, bạn mở phần mềm iBackupBot và kết nối iPhone iPad với máy tính qua cable USB

Bước 3: Click vào tên thiết bị và click vào "More Infomation"

Bước 4: Khi click vào "More Infomation", các thông tin chi tiết của pin sẽ hiển thị

CycleCount: số vòng sạc full

DesignCapacity: dung lượng pin tối đa ban đầu

FullChargeCapacity: dung lượng pin tối đa hiện tại.

Thông tin dung lượng pin khi mới xuất xưởng của iPhone, iPad

iPhone 3G/3GS: 1.200 mAh

iPhone 4/4S: 1.420 mAh

iPhone 5: 1.440 mAh

iPhone 5C: 1.507 mAh

iPhone 5S: 1.570 mAh

iPhone 6: 1.810 mAh

iPhone 6 Plus: 2.915 mAh

iPad 2: 6.930 mAh

iPad 3 (The New iPad): 11.560 mAh

iPad 4: 11.560 mAh

iPad Mini: 4.490 mAh

iPad Mini 2 (with Retina Display): 6.471 mAh

iPad Mini 3: 6.471 mAh

iPad Air: 8.820 mAh

iPad Air 2: 7.340 mAh

Theo Nghe Nhìn