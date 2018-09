Cách chọn và mua máy ảnh nhỏ gọn

Một chiếc máy ảnh bỏ túi có chất lượng ảnh tốt là lựa chọn hợp lý cho người sử dụng không chuyên, giúp lưu lại khoảnh khắc trong cuộc sống.

Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn sắm một chiếc máy ảnh bỏ túi lý tưởng với nhu cầu sử dụng của mình.

Đôi khi quá nhỏ gọn lại trở nên bất lợi

Máy ảnh bỏ túi vốn được thiết kế nhỏ gọn để tiện lợi trong việc cất giữ và di chuyển khắp nơi, tuy nhiên nếu bạn chọn mua máy quá nhỏ đôi khi sẽ khó sử dụng vì chúng… vì nhỏ quá. Do trọng lượng của máy nhẹ, bạn sẽ cầm không chắc tay, nên ảnh dễ nhòe. So với những đối thủ tương đương cùng phân khúc, Canon PowerShot S120 ngoài thiết kế gọn gàng vừa tay, còn được trang bị hệ thống chống rung tự động Intelligent IS. Vì vậy, máy luôn đảm bảo cho ra những bức ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

S120 nhỏ gọn và rất vừa tay.

Độ phân giải cao chưa phải là tất cả

Câu cửa miệng của người tiêu dùng khi sắm máy ảnh là "máy này mấy chấm?". Nhưng bạn đừng lầm tưởng càng nhiều chấm (tức độ phân giải) thì chất lượng ảnh càng cao. Chất lượng của ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong đó có bộ cảm biến xử lý ảnh. Đơn cử như máy ảnh Canon PowerShot G16 có độ phân giải chỉ 12.1megapixel, nhưng với bộ cảm biến DIGIC 6 được tích hợp cho chất lượng hình ảnh sánh bằng hoặc thậm chí vượt trội các sản phẩm khác cùng phân khúc (tuy độ phân giải cao hơn nhưng trang bị cảm biến xử lý ảnh công nghệ cũ).

Ảnh chụp xóa phông của PowerShot G16.

Zoom quang khác xa zoom số

Zoom quang là độ phóng đại thực sự của ống kính máy ảnh, các bộ phận chuyển động trong thấu kính sẽ giúp phóng to hay thu nhỏ ảnh, nên chất lượng ảnh được giữ nguyên không bị vỡ (noise).

Zoom số làm tăng độ phân giải của ảnh bằng phần mềm nội suy ảnh. Vì vậy nó không giúp phóng đại ảnh, mà chỉ làm cho người chụp cảm thấy đối tượng như gần hơn, nên chất lượng ảnh không được sắc nét như zoom quang.

Do các nhà sản xuất thường hay lập lờ hai khái niệm trên, vì thế bạn đừng bị mờ mắt bởi chỉ số zoom cao mà phải hỏi rõ người bán độ zoom quang, rồi hãy quyết định trước khi mua. Đa số các dòng máy cùng phân khúc chỉ có khả năng zoom quang trong khoảng 8x - 12x. Trong khi Canon Powershot SX510 HS và Powershot SX170 IS có zoom quang lần lượt là 30x và 16x, với hệ thống chống rung thân máy giúp hình ảnh sắc nét không bị nhòe khi chụp zoom xa.

Độ nhạy sáng ISO và độ mở ống kính f

Khi đẩy ISO lên càng cao sẽ xuất hiện nhiễu càng nhiều, làm giảm chất lượng hình ảnh. Máy ảnh chất lượng cao có mức ISO cao đến 1.600 hoặc 3.200 và hạn chế được độ nhiễu ở ISO cao. Nếu cùng một giá tiền, bạn nên chọn mua máy có ISO cao hơn và nên chụp thử xem đến mức ISO nào máy bắt đầu có nhiễu, để xác định độ tốt của máy.

Độ mở ống kính càng lớn (tương đương với thông số f có giá trị càng nhỏ, thí dụ như độ mở ống kính f1.8 là lớn hơn f2.8) thì chất lượng ảnh càng tốt khi chụp ở điều kiện ánh sáng yếu. Người sử dụng sẽ hài lòng với Canon Powershot G16 và Powershot S120 có cùng dải ISO 80 - ISO12800 với độ mở ống kính lần lượt là f1.8 - f2.8 và f1.8 -f5.7, đảm bảo cho ra những hình ảnh trung thực khi chụp.

Ảnh chụp bằng PowerShot S120 với khẩu độ lớn f1.8.

Không rành thao tác, bạn hãy chọn máy có nhiều tính năng mới

Một điều khá thú vị là người sử dụng càng không chuyên càng thích chụp được ảnh có nhiều hiệu ứng khác nhau. Hiểu được tâm lý đó của giới tiêu dùng, hiện các nhà sản xuất cài đặt sẵn các chế độ chụp ảnh với nhiều hiệu ứng mới lạ. Gần đây, Canon PowerShot G16 và PowerShot S120 có khả năng chụp bầu trời đầy sao (trước đây chỉ có trên máy ảnh DSLR) ở hai chế độ Star Nightscape và Star Trails, cũng như chế độ quay phim time lapse. Hai chiếc máy ảnh này và Canon Powershot SX510 HS còn có kết nối Wi-Fi qua smart devices (smartphone, máy tính bảng…) là tính năng đáng được ưu ái khi bạn muốn chia sẻ ngay lập tức những tấm hình vừa chụp lên mạng xã hội.

(Nguồn: Mê Kông)