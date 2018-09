Các xe hatchback dưới 600 triệu đồng ở Việt Nam

Xe hatchback ngày càng được ưa chuộng bởi kiểu dáng thời trang, cá tính và tiện dụng.

Kia Rio (giá 594 triệu đồng)

Dáng vẻ khỏe khắn, đậm chất thể thao cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu là những điểm mạnh của Kia Rio hatchback. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc, Kia Rio vận hành bền bỉ, máy móc ổn định, khung gầm xe chắc chắn và có mức giá khá cạnh tranh nên nhiều khách hàng Việt đã "phải lòng" mẫu xe này.

Kia Rio trang bị động cơ 1.4 lít, 4 xy-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 106 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, xe dẫn động cầu trước (FWD), xe trang bị hộp số tự động 4 cấp. Kia Rio Hatchback 2015 tiêu thụ 4 lít/100 km.

Ngoại thất Kia thay đổi một số chi tiết như lưới tản nhiệt, mâm xe, đèn sương mù... Cụm đèn trước vẫn giữ nguyên thiết kế với bóng halogen trong gương cầu, dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, hệ thống đèn có tính năng bật tự động (Auto). Xe vẫn giữ nguyên kích thước ở mức 4.045 x 1.720 x 1.455 (mm) tương ứng dài x rộng x cao. Chiều dài cơ sở là 2.570 mm, khoảng cách gầm xe cao 140 mm. Mâm xe có kích thước 17 inch, kiểu dáng được thay đổi với 4 bánh kép và hai màu tương phản cá tính hơn.

Rio hatchback 2015 đã bổ sung thêm một bệ tỳ tay, tích hợp không gian chứa đồ giữa hai hàng ghế trước. Bảng đồng hồ tốc độ cũng thay đổi, có kích thước lớn hơn. Trang tiện nghi vẫn giữ nguyên hệ thống giải trí CD, kết nối Bluetooth, AUX, USB.

Hyundai i20 (532 triệu đồng)

Sở hữu thiết kế trẻ trung, sành điệu, Hyundai i20 khá được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam bởi luôn mang đến sự tươi mới cho người sử dụng. Hyundai i20 không chỉ dễ dàng di chuyển trong nội thành đông đúc mà còn phù hợp cho cả những chuyến dã ngoại gia đình.

Hyundai i20 2014 sử dụng động cơ 1.4 AT, có công suất cực đại 99 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút, xe trang bị hộp số tự động 4 cấp. Hộp số đời mới được sử dụng trên i20 đem lại chất lượng vận hành vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc. Tối ưu hóa truyền động, tiết kiệm nhiên liệu, cải tiến vận hành giúp i20 vận hành êm ái hơn. Tiêu thụ nhiên liệu trên Hyundai i20 vào khoảng 5,9 lít/100km.

Ngoại thất i20 rộng rãi hơn bởi kích thước xe, cụ thể dài x rộng x cao là 3.995 x 1.710 x1.490 (mm), trục cơ sở dài 2.525mm. Xe mang dáng vẻ mềm mại với những đường cong, lưới tản nhiệt hình lục giác kết hợp với cụm đèn pha và đèn sương mù hình mắt mèo chạy ngược lên nắp capô. Thân xe có hai đường gân dập nổi chính chạy dọc từ đầu xe về phía sau, cụm đèn hậu thiết kế bắt mắt.

Nội thất trên Hyundai i20 rộng rãi và thoải mái hơn cho người ngồi, xe trang bị những hệ thống điều khiển tiện nghi được bố trí bởi các nút bấm ở bảng điều khiển trung tâm. Vô-lăng thể thao ba chấu, ghế ngồi vải nỉ, điều chỉnh dễ dàng. Cốp xe dung tích 295 lít rộng rãi hơn nhờ tổng thể thân xe kéo dài thêm 7cm. Ngoài ra, xe trang bị một số hệ thống tiện nghi như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân bổ trợ lực điện tử EBD, tay lái trợ lực, gương chiếu hậu, túi khí cho người lái, hệ thống điều hòa tự động, đầu CD, MP3, radio.

Mitsubishi Mirage (510 triệu đồng)

Mang dáng vóc nhỏ nhắn nhưng Mirage vẫn tự tin cạnh tranh với những dòng cùng phân khúc như Hyundai i20 hay Suzuki Swift. Mitsubishi Mirage hướng đến khách hàng chạy trong thành thị. Với một mức giá rất phải chăng, phù hợp với điều kiện tài chính đông đảo người Việt thì Mirage cũng là một sự lựa chọn tốt với khách hàng.

Ngoại thất Mirage có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng nhưng khá thể thao. Đầu xe thiết kế đơn giản, cản trước xe kiểu hình lưỡi cày tạo nên dáng vẻ thể thao. Đèn sương mù cũng là một điểm nhấn trên Mirage. Phần đuôi xe thiết kế bắt mắt, cụm đèn hậu đơn giản, đuôi cả tích hợp đèn phanh trên cao tạo cảm giác giúp người đi phía sau dễ dàng theo dõi. Cả hai phiên bản hộp số sàn và số tự động đều được trang bị lazang hợp kim 15 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện không tích hợp đèn báo rẽ trên gương.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 3.710 x 1.665 x 1.490 (mm), chiều dài cơ sở 2.450 mm. Xe trang bị động cơ 1.2 lít MIVEC công suất 78 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 100 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Điểm thu hút người tiêu dung Việt Nam với mẫu xe này là mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng 4,7 lít/100 km.

Nội thất bên trong Mitsubishi Mirage rộng rãi và thoáng đãng, xe được trang bị đầy đủ những tính năng và trang bị cần thiết. Ghế ngồi thoải mái, điều chỉnh tiện dụng, xe trang bị vô-lăng ba chấu có thiết kế rất vừa tay. Hệ thống tay lái trợ lực điện với cột lái tự đổ khi xảy ra va chạm.

Suzuki Swift (549 triệu đồng)

Thiết kế trẻ trung, cá tính, từ những màu sơn hay decal và gắn thêm bodykit thể thao, Swift thu hút khá đông khách hàng. Mức giá hợp lý cũng giúp cho chiếc hatchback này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của phái nữ và những gia đình nhỏ tại Việt Nam.

Ngoại thất Swift nhìn thoáng qua sẽ liên tưởng ngay đến thương hiệu xe MINI của Anh Quốc, xe có nhiều lựa chọn màu sắc, cá tính và thể thao. Xe trang bị gương chỉnh điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ, hệ thống đèn sương mù đi kèm đèn pha bắt mắt đơn giản và dễ nhìn. Hệ thống đèn phanh kéo dọc dài tạo một cảm giác gọn gàng.

Xe trang bị động cơ 1.4 lít có công suất cực đại 94 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 130 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Swift được đánh giá cao ở khả năng vận hành, tạo cảm giác lái khá thú vị. Xe trang bị hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ cao hơn so với Mirage một chút.

Nội thất trên Swift vẫn sử dụng bộ ghế nỉ tối màu, một điểm cộng cho chiếc xe này là không gian bên trong khá rộng rãi và thoáng. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 3.850 x 1.695 x 1.535 (mm), chiều dài cơ sở 2.430 mm, thể tích khoang hành lý là 211 lít. Xe trang bị những tiện nghi bao gồm như hệ thống giải trí đĩa CD, MP3, radio, cổng kết nối USB, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống điều hòa tự động, cửa khoang hành lý mở điện, nút bấm khởi động thông minh. Ngoài ra, Swift trang bị những công nghệ an toàn hỗ trợ như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh gấp BA và xe trang bị hai túi khí trước.

Ford Fiesta (549 triệu đồng)

Phiên bản Titanium 1.4 AT giá 599 triệu đồng.

Nhắm tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi, không chỉ được yêu thích tại châu Âu, Ford Fiesta tại Việt Nam có rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Fiesta là một mẫu xe có động cơ tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn hiện đại.

Với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động, kiểu lưới tản nhiệt mới phong cách thể thao giúp Fiesta hiện đại và cá tính hơn. Thân xe có đường dập nổi với viền cửa mạ chrome, hệ thống gương chiếu hậu chỉnh điện cùng tích hợp đèn báo rẽ, xe trang bị lazang hợp kim 15 inch với phiên bản thường, với phiên bản Titanium - Sport xe trang bị lazang hợp kim 16 inch. Thiết kế đuôi xe nhìn chắc chắn, tích hợp đèn phanh trên cao như những mẫu hatchback thông thường.

Ford Fiesta trang bị hai phiên bản động cơ, đáng chú ý nhất là bản động cơ EcoBoost dung tích 1.0L 3 xy-lanh thẳng hang, ứng dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp Turbo tăng áp cho công suất cực đại 125 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 170 Nm ở vòng tua thấp 1.400-4.500 vòng/phút. Sức mạnh này tương đương với động cơ 1.6 lít phổ thông. Xe trang bị hệ thống phanh đĩa trước và tang trống phía sau, hệ thống trợ lực lái điện tử.

Nội thất trong Fiesta rất đơn giản phù hợp với khách hàng trẻ tuổi. Fiesta được mở rộng về kích thước so với những phiên bản trước, bản hatchback có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 3.982 x 1.722 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở thay đổi với 2.489 (mm). Hệ thống giải trí trên Fiesta được trang bị với đầu CD 1 đĩa, đài AM/FM, với cổng kết nối AUX/USB. Phiên bản Trend trang bị hệ thống âm thanh 4 loa, riêng phiên bản Titanium, Sport, Sport + được trang bị âm thanh 6 loa. Xe có những thiết bị an toàn bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EDB, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, hệ thống cân bằng ESP. Với hệ thống 7 túi khí an toàn cho người lái và hành khách trên xe thì đây là một trong những dòng hatchback đầu tiên về cải thiện tính an toàn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được Ford công bố chỉ khoảng 5,23 lít/100 km với đường trường và 7,35 lít/100 km với đường thành phố. Đây là mức tiêu thụ khá ấn tượng so với một số mẫu xe cùng phân khúc.

Theo ICTNews