Các ưu điểm của tủ lạnh Multi Door làm hài lòng người nội trợ

Ngăn chuyển đổi linh hoạt, ba dàn lạnh độc lập, ngăn làm mát hay tiết kiệm điện giúp Samsung Multi Door 'ghi điểm'.

Ngăn chuyển đổi 4 chế độ

4 chế độ làm lạnh ở ngăn chuyển đổi.

Tủ lạnh Multi Door mới của Samsung dung tích lên tới 633 lít, sở hữu 4 cánh, ba ngăn lớn độc lập, một ngăn phía trên và hai ngăn dưới. Trong đó ngăn lớn phía dưới bên phải có tính năng chuyển đổi linh hoạt 4 chế độ - Cool Select Zone. Nhờ đó, người dùng có thể tùy chỉnh 4 kiểu làm lạnh với một thao tác bấm nút. 4 chế độ tùy chỉnh gồm đông lạnh (nhiệt độ từ -18 độ C đến -23 độ C), đông mềm (-5 độ C), lạnh (-1 độ C) và mát (3 độ C).

Ngăn chuyển đổi với tính năng Cool Select Zone giúp người nội trợ chủ động trong việc bảo quản đồ ăn, đồng thời có thể tăng dung tích làm mát thông thường của tủ lạnh gấp nhiều lần. Tình trạng "mất cân bằng" thường thấy giữa ngăn đá và ngăn mát của tủ lạnh thông thường được giải quyết triệt để nhờ tính năng chuyển đổi linh hoạt của Multi Door.

Công nghệ ba dàn lạnh

Hệ thống ba dàn lạnh Triple Cooling của Samsung là công nghệ lần đầu xuất hiện trên thị trường. Trên Multi Door, ba luồng khí làm mát trong ba ngăn lạnh hoạt động độc lập để tối ưu hóa độ ẩm và nhiệt độ ở mỗi ngăn. Nhiệt độ và độ ẩm của tủ nhờ đó luôn giữ ở mức ổn định kể cả các cánh được mở ra đóng vào thường xuyên. Ở ngăn to nhất phía trên, tủ lạnh Multi Door bố trí nhiều lỗ phun khí giúp hơi lạnh được lan tỏa đều.

Fresh Zone - ngăn làm mát tối ưu

"Khu vực" làm mát tối ưu được bố trí ở phần dưới cùng của ngăn to phía trên. Hai khay được thiết kế kín gần như biệt lập và không bị ảnh hưởng bởi việc mở cửa tủ lạnh. Nút gạt được bố trí ở phía trên thành kéo của khay giúp người nội trợ lựa chọn chỉ số độ ẩm cho thực phẩm. Fresh Zone sử dụng cho những đồ ăn "khó chiều" như cá sashimi, thịt bò chế biến ngay, sữa tươi hoặc phô mai...

Công nghệ làm đá ưu việt

Tủ lạnh thông thường được trang bị một bình nước riêng để bơm nước lên hệ thống làm đá. Sau đó, đá viên được "sản xuất" và rơi xuống ngăn đựng đá riêng. Trong khi đó, Multi Door được kết nối trực tiếp với máy lọc nước trong nhà bằng dây dẫn và thiết bị ghép nối đi kèm. Nhờ đó, việc làm đá diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hốc lấy đá và nước lạnh được bố trí tiện lợi ở phía ngoài cửa phía trên bên trái. Khay làm đá cực đại có thể tích "khủng" đáp ứng nhu cầu sử dụng đá viên lớn ngay tức khắc.

Tiết kiệm điện

Multi Door trang bị công nghệ Inverter giúp giảm điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, điểm vượt trội của tủ lạnh mới Samsung là công nghệ Digital Inverter, có khả năng đo nhiệt độ bên trong - bên ngoài và "học" thói quen sử dụng của người nội trợ để chủ động đưa ra chế độ hoạt động cho các dàn lạnh.

Tấm kim loại giữ nhiệt Metal Cooling.

Tủ lạnh đến từ Hàn Quốc còn trang bị tấm giữ nhiệt kim loại Metal Cooling kích thước lớn bố trí ở thành phía trong, dùng để bảo toàn nhiệt độ, giúp giảm thời gian phục hồi lại nhiệt độ sau khi các cánh mở ra và đóng lại.

Theo nhà sản xuất, Digital Inverter và Metal Cooling giúp tủ lạnh tiết kiệm 24% điện năng tiêu thụ. Tủ lạnh Multi Door thể tích 633 lít có công suất 180 W.

Trọng Nghĩa