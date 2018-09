Các tính năng của Android giờ mới có trên iOS

Apple thay đổi rất nhiều với iOS 10 nhưng một số tính năng được coi là cải tiến mạnh mẽ lại đi sau các điện thoại Android nhiều năm.

Mở khoá thiết bị

Trên các thiết bị Android từ Lollipop 5.0 trở lên có Smart Lock, cho phép người dùng bỏ qua bước nhập mật khẩu màn hình khóa thông qua các phụ kiện Bluetooth hoặc NFC như smartwatch, loa di động. Khi các thiết bị tìm được nhau, người dùng không còn phải nhập mật khẩu bằng tay nữa.

Có vẻ như Apple rất thích thú với tính năng Smart Lock trên các chiếc smartphone Android nên không ngần ngại "học hỏi" Google. Mới đây, Apple cũng giới thiệu một tính năng tương tự cho phép người dùng có thể mở khoá nhanh những máy tính chạy macOS Sierra bằng Apple Watch mà không cần nhập mật khẩu.

Hiển thị Widget trên màn hình khóa

Google làm từ những năm 2012 và tỏ ra không hữu dụng, do đó bị bị bỏ đi trên các bản cập nhật về sau.

Ứng dụng Photos

Ở các phiên bản iOS trước, có thể thấy rằng ứng dụng Photos của Apple không có tính năng nào khác ngoài việc xem ảnh đơn thuần. Tuy nhiên, với iOS 10 mới vừa ra mắt, Apple không hề giấu tham vọng cải tiến ứng dụng này trở nên hoành tráng hơn bằng cách tích hợp rất nhiều tính năng hữu ích, hầu hết đều đã có mặt trên... Google Photos.

Đầu tiên, khả năng nhận diện khuôn mặt trên các bức ảnh đang có trong ứng dụng Photos, sẽ nhận diện khuôn mặt của những người thân thiết trong những bức ảnh đã được lưu trữ và sau đó phân loại thành từng mục nhỏ. Từ đó, người dùng có thể lọc ra toàn bộ ảnh có mặt của một người thân trong số hàng nghìn bức ảnh được lưu trữ trên máy. Nhưng tính năng này cũng gặp không ít vấn đề, điển hình là vụ việc Google Photos nhận diện nhầm gương mặt của hai người da màu thành khỉ khiến nhiều người bức xúc.

Tiếp đó, Photos có thêm tính năng mới gọi là Memories, cho phép phân loại ảnh theo từng sự kiện và địa điểm. Cuối cùng, nó còn có thể tự động tạo ra những đoạn video ngắn với hình ảnh được chọn trong Album và được lồng sẵn cả nhạc nền. Tính năng này đã có trước đó trên Google Photos và ngoài ra còn khá giống MiniMovie trên các dòng máy Asus Zenfone.

Siri

Những người dùng sở hữu smartphone chạy Android 6.0 Marshmallow cũng không còn xa lạ gì với Google Now On Tap. Về cơ bản đây cũng là trợ lý ảo Google Now như chúng ta từng biết, tuy nhiên thông minh hơn do có khả năng quét chữ trên màn hình hiện tại và đưa ra các đề xuất về nội dung tương ứng.

Ví dụ, bạn đang đọc bài viết về một bộ phim hot đang chiếu ngoài rạp và gọi Now On Tap lên, ứng dụng sẽ nhanh chóng quét bài viết rồi đưa ra một số gợi ý như lịch chiếu bộ phim đó, thông tin về diễn viên chính hay thông tin hậu trường. Ngoài ra, nó cũng có thể tự đọc email rồi đưa ra thông báo về lịch trình làm việc, các cuộc hẹn với đối tác hay thậm chí là cả giờ bay.

Giống như Google Now On Tap, giờ đây Siri có thể tự đọc nội dung trên màn hình iPhone và cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết, đọc tin nhắn để tự điền trước các sự kiện trong ứng dụng lịch, chỉ ra những địa điểm được đi đến thường xuyên,...

Ứng dụng Messages

Ở 9 phiên bản iOS trước, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự hạn chế của ứng dụng Messages trên các thiết bị của Apple khi không có sticker, ảnh GIF, hiệu ứng khi nhắn tin,... Cũng chính vì thế không ít người dùng ghẻ lạnh và mang ra so sánh với Facebook Messenger.

Trên phiên bản iOS 10 mới đây, Apple đã thay đổi iMessages một cách toàn diện và không ít những sự cải tiến đó đều đang hiện diện trên ứng dụng nhắn tin đến từ Facebook. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Apple nằm ở chỗ nếu trong nội dung tin nhắn có những từ ngữ liên quan đến một emoji nào đó, ứng dụng sẽ tự động nhận biết và có thể đổi những từ này thành các emoji chỉ với các lần chạm.

Ngoài ra, Apple còn thêm vào Messages những biểu tượng sticker, hay khả năng phóng to, thu nhỏ, làm mờ v.v. khi gửi tin nhắn. Dù vậy, các tính năng này không khác hiệu ứng như gói quà, đính kèm hoa,.. mà Facebook Messenger đã có cách đây không lâu.

Nhấc điện thoại để đánh thức máy

Tính năng được Apple giới thiệu để giúp người dùng tiết kiệm thao tác khi muốn sử dụng máy, nhưng Android có từ những năm 2013 trên những chiếc Moto X và không thực sự hữu dụng vì người dùng phàn nàn khi để trong túi quần vẫn thường xuyên bị mở sáng màn hình dẫn đến hao pin. Chưa biết Apple có cải thiện được phần nào hay không.

Bổ sung quyền truy cập vào Apple Music

Không được Apple giới thiệu chính thức nhưng trong bản iOS người ta có thấy xuất hiện tính năng này. Trong tương lai các ứng dụng như Zing MP3 hay Nhaccuatui sẽ có thể đưa nhạc vào trong Apple Music - một điều Android "thừa sức" làm được.

Gỡ bỏ ứng dụng hệ thống

Trên Android gốc bạn hầu như có thể xóa bỏ các ứng dụng hệ thống không cần thiết, tất nhiên là không bao gồm những ứng dụng cơ bản. Người dùng khi muốn cài lại có thể tải về tại kho ứng dụng của máy. Tuy nhiên điểm chung trên Android và iOS 10 là Google và Apple đều khuyến cáo xóa ứng dụng hệ thống có thể phát sinh một vài lỗi ngoài ý muốn vì vậy người dùng nên cân nhắc khi làm việc này.

Theo Nghe Nhìn