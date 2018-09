Các thủ thuật giúp làm chủ iPhone 7

Tối ưu để tiết kiệm điện năng, Touch 3D áp dụng cho nhiều ứng dụng hay các tính năng trên camera.

Tính năng ẩn trên iPhone 7 và 7 Plus

Trên bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus, người dùng có thể gọi nhanh Photos thông qua Siri, cài đặt phím Home với các lực nhấn khác nhau tùy theo sở thích hay cài đặt mở khóa nhanh Rest Finger to Unlock. Cài đặt này cũng kích hoạt "Slide to Unlock" vốn xuất hiện trên các dòng iPhone đời cũ, nhưng bị ẩn đi trên iPhone 7.

Tính năng Swiping Between app khá hữu dụng, cho phép vuốt cạnh màn hình để chuyển tiếp ứng dụng, thay vì phải nhấp đúp phím Home như trước.

Phím tắt tắt nguồn máy và 3D Touch

Trong trường hợp iPhone 7 bị treo, không thể tắt máy hoặc khởi động lại theo cách thông thường, người dùng có thể nhấn và giữ tổ hợp phím Nguồn + Giảm âm lượng để tắt máy nhanh.

Với iPhone 7 và iOS 10, các thao tác ứng dụng dễ dàng hơn rất nhiều nhờ nâng cấp của Touch 3D. Ví dụ: người dùng tùy chọn đèn pin nhiều mức sáng hơn, hay có thể bật nhanh máy ảnh trước hoặc sau ngay trên giao diện menu, thay vì vào trong ứng dụng.

Ngoài ra, trên iPhone 7, người dùng còn có thể tùy biến widget để hiển thị trên màn hình chính.

Làm chủ camera iPhone 7

Chủ sở hữu iPhone 7 có thể chụp ảnh nhanh bằng phím tăng âm lượng, tăng giảm độ sáng ngay trên màn hình, ảnh động, chụp nhiều bức ảnh cùng lúc, chụp xóa phông... dễ dàng.

Tăng thời lượng pin khi sử dụng iPhone 7

Những cách tăng thời lượng pin khi dùng iPhone 7

Bằng cách xóa ứng dụng không cần thiết, tắt định vị, tắt tính năng tự động làm mới ứng dụng, bật Reduce Motion, Low Power Mode... iPhone 7 sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn, từ đó giúp thiết bị sử dụng được lâu hơn.

