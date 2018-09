Các thế hệ iPhone so tài

Là smartphone mới nhất của Apple, iPhone 7 và 7 Plus có tốc độ xử lý nhanh, camera tốt hơn.

Kênh YouTube EverythingApplePro thực hiện bài so sánh giữa tất cả mẫu iPhone, từ model 2G đến iPhone 7 mà Apple mới bán ra. Màn kiểm tra công phu trên 15 đời iPhone phần nào cho thấy những thay đổi công ty công nghệ Mỹ đã thực hiện trong gần 9 năm qua.

Tốc độ khởi động

Apple nói rằng iPhone 7 và 7 Plus có hiệu năng xử lý cao hơn 40% so với sản phẩm đời trước. Tuy nhiên, không nhờ vậy mà cả hai sản phẩm này chiến thắng trong bài thi khởi động nhanh.

Cuộc kiểm tra được thực hiện bằng cách tắt nguồn cả 15 chiếc iPhone, nối chúng vào một bộ Hub thông qua dây USB. Khi Hub được cấp điện thì tất cả các máy sẽ được bật nguồn cùng lúc. Cách làm này đảm bảo tính công bằng, khách quan cho bài thử nghiệm.

Kết quả bất ngờ khi iPhone 7 Plus xếp hạng 8, những thứ hạng sau phản ánh khá đúng tuyên bố của Apple lần lượt từ iPhone 7 về iPhone 5S.

Sức mạnh xử lý

Để xem khả năng xử lý, người kiểm tra đã cho loạt máy chạy một số phần mềm benchmark. Các mẫu iPhone thế hệ mới đều cho điểm số cao hơn đời trước, như iPhone 7 và 7 Plus có AnTuTu 178.397 điểm, so với iPhone 3G chỉ đạt 7.183 điểm. Trong khi đó, tốc độ khởi động camera được đánh giá hầu như không cải tiến.

Cường độ âm thanh

Mức âm thanh mà iPhone 7 và iPhone 7 Plus có thể phát ra to nhất trong tất cả các mẫu iPhone hiện nay, đạt 104 decibel. Bộ đôi di động mới của Apple có được kết quả này là nhờ loa stereo lần đầu được trang bị, còn các đời trước đều là loa mono.

Nhiệt độ

15 chiếc iPhone được chạy phần mềm benchmark (đòi hỏi xử lý nặng) sau đó dùng súng nhiệt để đo xem chiếc nào nóng nhất. Kết quả, iPhone 5C với bộ vỏ bằng nhựa ở mức 40,6 độ C, còn mát nhất là iPhone 3G chỉ lên 30,2 độ C. Với iPhone 7, máy cho kết quả 39,5 độ C và iPhone 7 Plus là 36,8 độ C.

Cảm biến vân tay

Không phải đời mới sẽ hơn và điều này đúng với Touch ID của iPhone. Cảm biến vân tay iPhone 7 và iPhone 7 Plus tỏ ra kém nhạy hơn trên iPhone 6s và 6s Plus. Thậm chí, di động 4,7 inch mới nhất của Apple xếp cuối bảng, ngang iPhone SE.

Chất lượng chụp ảnh

Camera được Apple cải tiện rõ rệt qua các đời iPhone. Nhờ cảm biến lớn và nhiều thành phần được nâng cấp, iPhone 7 và 7 Plus cho chất lượng ảnh vượt trội. Khi so sánh trong điều kiện chụp thiếu sáng, khả năng ghi hình trên các model đời cao của Apple cũng tốt hơn đáng kể.

VnExpress