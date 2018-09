Các thay đổi gây tranh cãi của Apple giúp iPhone tốt hơn

Không phải thay đổi mới nào trên iPhone cũng được đón nhận ngay từ lúc được giới thiệu.

Theo Telegraph, một số thay đổi của Apple trên iPhone khi được ra mắt lần đầu khiến nhiều người dùng không hài lòng, gọi là bước "cải lùi" hay thậm chí là dọa tẩy chay. Tuy nhiên, thời gian lại chứng minh được chính những thay đổi đó khiến iPhone trở nên tốt hơn rất nhiều.

Không hỗ trợ Adobe Flash

Năm 2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên và điều khiến người dùng phàn nàn nhiều nhất là việc iPhone không hỗ trợ Flash của Adobe. Thay vào đó, Apple lại đánh cược vào một chuẩn mới tên là HTML5. Sau đó, mặc cho nhiều lời chào mời của Adobe, Apple vẫn không thay đổi quan điểm. Điều này dẫn đến quan hệ không tốt giữa hai công ty mà đỉnh điểm là vụ kiện của Adobe nhắm vào Apple năm 2010.

Đến nay, chúng ta đã thấy được tính đúng đắn của Apple khi Flash ngày càng bộc lộ ra nhiều nhược điểm và HTML5 thể hiện sự ưu việt trong các ứng dụng tương tác và xem video trên điện thoại thông minh.

Không sử dụng pin rời

Năm 2007, mọi người quá quen với những chiếc điện thoại sử dụng pin rời. Tuy nhiên, iPhone đầu tiên sử dụng pin gắn liền khiến nhiều người lo lắng rằng họ sẽ không thể thay pin khi cần. Tuy nhiên, điều này lại giúp iPhone trở nên mỏng hơn và có thời lượng pin lâu hơn.

Antennagate

Antennagate là tên gọi một vụ bê bối của Apple vào năm 2010 khi người dùng tố cáo thiết kế ăng-ten ở khung sườn của iPhone 4 khiến máy bị mất sóng hoàn toàn khi cầm ở một số tư thế đặc biệt. Apple sau đó phải phát cho người dùng vỏ ốp miễn phí và tinh chỉnh các thuật toán tín hiệu. Dù vậy, cách thiết kế ăng-ten ở khung sườn cũng có những ưu điểm riêng và Apple vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế này ở các iPhone về sau.

Thay đổi cổng sạc

Việc iPhone 5 thay đổi cổng sạc vào năm 2012 khiến tranh cãi nổ ra vì điều đó có nghĩa là các sản phẩm tương thích lúc đó như dock cắm loa hay bộ sạc dự phòng sẽ bị lỗi thời. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cổng USB 2.0 mới chứng minh được tính đúng đắn khi giúp iPhone 5 sạc nhanh hơn các iPhone đời trước rất nhiều.

Ra ứng dụng bản đồ cho riêng mình

Trước đây, iPhone vẫn cài đặt Google Maps như ứng dụng bản đồ có sẵn cho người dùng. Tuy nhiên, đến iPhone 5 mọi thứ thay đổi khi Apple quyết định tung ra ứng dụng bản đồ của riêng mình. Apple Maps lúc đầu bị phàn nàn rất nhiều sau khi hiển thị sai vị trí và bị mất nhiều địa điểm quan trọng. Dù vậy, sau nhiều cải tiến, Apple Maps ngày càng hoàn thiện và được nhiều người sử dụng thường xuyên hơn.

Thay vị trí jack cắm tai nghe

Việc Apple chuyển jack cắm tai nghe của iPhone 5 từ cạnh trên xuống cạnh dưới và nằm gần cổng sạc khiến nhiều người cảm thấy không thích thú lắm vì điều này khiến họ khó cắm tai nghe hơn. Tuy nhiên, điều này lại giúp phần đỉnh đầu của iPhone tránh được bụi tiếp xúc và giúp máy trở nên gọn hơn.

Thay đổi thiết kế trên iOS 7

Mọi người thường khó cảm thấy dễ chịu với những thay đổi lớn quá đột ngột. Việc phát hành iOS 7 trong năm 2013 cũng vậy khi nó khiến người dùng vốn quen với thiết kế 6 năm trước đó của iOS cảm thấy hụt hẫng, phàn nàn hay thậm chí là dọa tẩy chay. Tuy nhiên, thiết kế sặc sỡ và hiện đại của iOS 7 sau đó thật sự chiếm được cảm tình của người dùng khi được so sánh với các thế hệ iOS trước đó.

Màn hình cỡ phablet

Năm 2014, Apple ra mắt bộ đôi smartphone iPhone 6 và 6 Plus với kích cỡ màn hình lớn hơn so với iPhone 5S trước đó nhiều lần. Theo đó, iPhone 6 có màn hình kích thước 4,7 inch trong khi iPhone 6 Plus có màn hình kích thước 5,5 inch. Điều này khiến mọi người phàn nàn là iPhone trở nên quá lớn và họ không cần một chiếc phablet. Tuy nhiên, với việc iPhone 6 và 6 Plus trở thành những smartphone bán chạy nhất của Apple, hãng chứng minh được sự đúng đắn.

iOS 10 loại bỏ tính năng 'Swipe to unlock'

Việc loại bỏ tính năng "swipe to unlock" trên iOS 10 của Apple vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía người dùng vì phải thêm một bước để mở khóa cũng như nguy cơ hỏng nút Home. Dù vậy, tính năng mở khóa mới cũng không hẳn là tệ khi cho phép người dùng đọc thông báo ngay trên màn hình khóa và làm màn hình sáng lên khi người dùng đưa smartphone lên ngang mắt. Cuối cùng, Apple bổ sung tính năng tùy chọn "swipe to unlock" trên iOS 10 beta 2 như một sự dung hòa với yêu cầu của các fan.

Loại bỏ jack tai nghe 3,5 mm

iPhone 7 còn gần một tháng nữa mới ra mắt nhưng thông tin smartphone không có jack cắm tai nghe 3,5 mm lan truyền từ trước. Thay vào đó, cổng sạc Lightning sẽ đồng thời là cổng tai nghe của máy. Điều này làm một số người dùng phàn nàn vì từ nay họ sẽ không còn vừa nghe nhạc vừa sạc điện thoại được nữa. Tuy nhiên, việc hợp nhất các cổng kết nối sẽ khiến iPhone 7 trở nên mỏng hơn và có thể giúp chất lượng âm thanh tốt hơn. Ngoài ra, việc này còn dự báo sẽ mở ra kỷ nguyên sử dụng tai nghe không dây trên các smartphone.

Theo VnReview