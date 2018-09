Các smartphone khủng được chờ đợi năm 2015

Sony Xperia Z4, HTC One M9 hay bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus lần lượt ra mắt trong năm nay.

Cuộc đua tranh ở phân khúc smartphone cao cấp nóng lên từ tháng 3 tại MWC ở Barcelona, khởi đầu với Sony Xperia Z4, HTC One M9 rồi kết thúc vào quý cuối năm với bộ đôi siêu phẩm Samsung Galaxy Note 5 và iPhone 6S, 6S Plus.

Sony Xperia Z4 (dự kiến cuối tháng 2)

Sony gặp rất nhiều khó khăn với mảng mobile trong vài năm qua và ngay đầu năm 2015 là tin đồn về việc bán lại lĩnh vực kinh doanh này cho các đối thủ. Dù vậy, chiếc Xperia Z4 sẽ vẫn ra mắt đúng hẹn bởi nó nằm trong kế hoạch hằng năm của hãng.

Các thông tin chưa chính thức cho thấy Xperia Z4 sẽ trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải Quad HD, vi xử lý Snapdragon 810 64 bit với 4GB RAM. Cấu hình này là mức cao cấp nhất được dự đoán trong năm nay, cộng thêm chất lượng camera luôn vượt trội so với đối thủ, Xperia Z4 sẽ là chiếc điện thoại mà người dùng mong đợi để chạy bất cứ chương trình nào.

Samsung Galaxy S6 (đầu tháng 3)

Galaxy S5 có thể coi là thất bại của Samsung và Galaxy S6 càng được chờ đợi sẽ là cú đột phá trong năm nay. Dự kiến thiết bị thuộc dự án Project Zero này sẽ thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình với thiết kế cao cấp, khung viền hoàn toàn bằng kim loại như các mẫu điện thoại ra mắt gần đây. Máy có thể được trang bị vi xử lý 64 bit, RAM 4GB, camera 16 megapixel hoặc thậm chí là 20 megapixel (cảm biến ảnh Sony IMX240).

HTC One M9 (đầu tháng 3)

HTC One M8 thực sự là điện thoại cao cấp tốt nhất ra mắt trong năm vừa qua với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp với vỏ nhôm. Nhưng nhiều yếu tố khách quan khiến One M8 không mang lại thành công như mong đợi về mặt doanh thu. Gánh nặng này do vậy dồn lên vai thế hệ kế tiếp được đồn đại không ngớt thời gian qua. Theo đó, One M9 sẽ có màn hình 5 inch fullHD Super LCD3, chip Snapdragon 810, chip đồ hoạ Adreno 430 và 3GB RAM. Tính năng chụp ảnh sẽ là sự cải thiện lớn với camera trước 13 megapixel (lớn hơn bất kỳ đối thủ nào) và phía sau là camera 20 megapixel.

LG G4 (tháng 5)

Chưa có nhiều thông tin về G4 lúc này, song dự đoán LG sẽ trang bị cho thế hệ kế tiếp của G3 cấu hình cao cấp nhất, chẳng hạn màn hình Quad HD (đã có trên G3), hay chip do chính hãng phát triển. Lợi thế lớn nhất của G3 và có thể được tiếp nối trên G4 là mức giá thấp hơn các đối thủ.

Microsoft Lumia 940 (tháng 6)

Có vẻ Microsoft chưa tính đến chuyện trang bị màn hình Quad HD nên Lumia 940 dự kiến vẫn sẽ sử dụng màn 5 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080px tương tự Lumia 930. Các thông số khác cũng sẽ thấp hơn các đối thủ, như vi xử lý Snapdragon 805 lõi tứ tốc độ 2,7GHz cùng với 3GB RAM.

Bù lại, Lumia 940 sẽ được trang bị camera PureView 24 megapixel có khả năng quay video độ phân giải 4K tốc độ 60fps cùng camera trước 5 megapixel quay video độ phân giải 1080p.

Samsung Galaxy Note 5 (đầu tháng 9)

Galaxy Note 4 nằm trong số điện thoại ấn tượng nhất năm 2014 và điều đó tiếp tục được chờ đợi ở phiên bản kế tiếp ra mắt một năm sau đó, tức là vào quý cuối năm 2015. Cho dù từ nay đến đó còn khá xa nhưng các thông tin về Note 5 đã được đồn đoán khắp nơi như đây là chiếc phablet đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình 5,9 inch độ phân giải Ultra HD (4K), vi xử lý 64 bit và RAM 4GB. Thậm chí, Samsung có thể tung ra phiên bản với cả hai cạnh máy đều uốn cong.

Apple iPhone 6S, 6S Plus (giữa tháng 9)

Với những thành công mà iPhone 6 và 6 Plus mang lại, có thể khẳng định thế hệ kế tiếp cũng sẽ làm được điều tương tự trong năm 2015. Dù vậy, nhiều người cũng chờ đợi iPhone 6S và 6S Plus có thêm một số cải tiến như tăng độ phân giải cho camera và nâng cấp cấu hình để tăng hiệu suất làm việc của máy.

Theo Nghe Nhìn