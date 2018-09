Các smartphone được chờ đón ở MWC 2015

Đại hội thế giới di động thường niên năm 2015 diễn ra từ ngày 2-5/3 là nơi trình làng mẫu smartphone đình đám.

Samsung Galaxy S6 và S6 Edge

Từ nhiều năm nay, MWC 2015 là sự kiện Samsung trình làng dòng Galaxy S. Ngoài S6, công ty Hàn Quốc sẽ ra mắt smartphone màn hình cong Galaxy S6 Edge.

Galaxy S6 được cho là sở hữu thiết kế khung kim loại với màn hình 5,1 inch độ phân giải QHD (2560 x 1440 pixel), chạy vi xử lý Samsung Exynos 7 Octa với 4 lõi Cortex A-57 và 4 lõi Cortex A-53, RAM 3GB. Phía sau, máy sẽ được trang bị camera 20 megapixel trong khi camera trước là 5 megapixel. Ngoài ra, Galaxy S6 cũng sẽ có pin dung lượng 2.600 mAh và hỗ trợ công nghệ thanh toán di động mới Samsung Pay.

Không như Galaxy S6, thông tin rò rỉ về phiên bản Galaxy S6 Edge còn khá ít. Nhiều nguồn tin cũng khẳng định máy sẽ có thiết kế màn hình cong ở hai mặt thay vì một mặt như chiếc Note Edge trình làng năm ngoái.

HTC One M9 và Desire 626

One M9 rò rỉ hình ảnh thực tế và cấu hình chi tiết nhưng mọi thứ chưa thể chắc chắn cho đến khi sản phẩm được ra mắt.

HTC One M9 sẽ có màn hình 5 inch Full HD hoặc QHD, sử dụng vi xử lý 64-bit Snapdragon 810, RAM DDR4 3GB. Mặt sau, máy sẽ có camera sau 20 megapixel kèm đèn flash kép trong khi tích hợp camera Ultrapixel 4 megapixel ở mặt trước. One M9 dự kiến tích hợp sẵn pin dung lượng 2.840 mAh, bên cạnh đó là loa BoomSound, chạy hệ điều hành Android 5.0 cùng giao diện Sense 7.0 độc quyền từ HTC.

Ngoài One M9, nhiều tin đồn còn cho biết, HTC có thể còn ấp ủ một mẫu smartphone khác là One M9 Plus với màn hình 5,5 inch. Tuy nhiên chưa rõ sản phẩm có thể xuất hiện tại MWC 2015 không.

Một mẫu smartphone khác cũng hứa hẹn sẽ được ra mắt tại MWC 2015 sắp tới đó là chiếc Desire 626. Máy có màn hình 5 inch HD, chipset MediaTek 8 nhân hoặc Snapdragon 410, camera phía sau 13 megapixel và camera phía trước 5 megapixel. Máy có thể được tích hợp sẵn viên pin dung lượng 2.000 mAh, chạy Android 4.4 KitKat và giao diện Sense của HTC.

Dòng Lenovo Vibe mới

Trước thềm MWC 2015, các nguồn tin đều khẳng định Lenovo sẽ mang tới sự kiện năm nay loạt smartphone mới dòng Vibe như X3, S1, P1, P1 Pro và Vibe Max.

Mẫu Vibe X3 sẽ có màn hình 5,5 inch, camera 20 megapixel và âm thanh Hi-Fi, trong khi Vibe P1 sẽ sử dụng chip xử lý 8 nhân, RAM 2GB, hỗ trợ 4G LTE và cài sẵn Android 5.0 Lollipop. Mẫu smartphone màn hình lớn nhất là chiếc Vibe Max sẽ có màn hình 6 inch độ phân giải QHD (2560 x 1440 pixel), trang bị đi kèm bút stylus, hỗ trợ NFC, cảm biến vân tay,...

Zenfone 2 Mini

Cũng như nhiều hãng khác, Asus cũng sẽ có mặt tại MWC 2015 năm nay và có nguồn tin cho rằng có thể hãng này sẽ bất ngờ tung ra sớm một phiên bản "Mini" cho chiếc Zenfone 2 mới ra mắt tại CES 2015.

Microsoft Lumia 1330 và bộ đôi Lumia mới chạy phiên bản Windows 10

Microsoft đã sớm lên lịch trình cho cuộc họp báo sẽ diễn ra vào ngày 2/3 tới tại Barcelona trong khuôn khổ MWC 2015. Tại sự kiện lần này, mẫu Lumia 1330 và hai model Lumia tầm trung và giá rẻ mới chạy Windows 10 cho di động hứa hẹn sẽ là tâm điểm được giới công nghệ chờ đón từ phía Microsoft.

Sony Xperia M4 Aqua và Xperia Z4 Tablet

Nhiều tin đồn cho biết, Sony không có kế hoạch giới thiệu mẫu smartphone cao cấp Xperia Z4 của hãng tại MWC 2015 mà để dành tới mùa hè mới ra mắt. Tuy nhiên, Sony vẫn sẽ cho trình làng một mẫu Xperia khác là chiếc Xperia M4 Aqua, phiên bản kế nhiệm cho chiếc smartphone tầm trung chống nước Xperia M2 Aqua.

Ngoài ra, hãng này có thể sẽ giới thiệu máy tính bảng Xperia Z4 Tablet với màn hình 10,1 inch độ phân giải 2K. Theo các thông tin rò rỉ, máy tính bảng này sẽ có RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, chạy Android 5.0.

