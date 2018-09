Các smartphone đầu bảng năm 2014 giảm giá mạnh ở Việt Nam

G3, Xperia Z3, One M8 và iPhone 6 là những smartphone đình đám năm ngoái đang giảm giá.

LG G3 có mức giảm từ 1-2 triệu đồng. Hiện tại, CellphoneS là đại lý đang bán LG G3 16GB hàng công ty với giá 8.490.000 đồng, trong khi đó nhiều đơn vị khác chẳng hạn như Thegioididong vẫn đang giữ giá ở mức cao hơn là 9.490.000 đồng. Tương tự, Sony Xperia Z3 giảm xuống mức 12-13 triệu. Cụ thể, Hoàng Hà Mobile đang bán mẫu điện thoại này 12.660.000 đồng.

Sự giảm giá của G3 và Xperia Z3 phần lớn là do G4 và Xperia Z4 được ra mắt. Xperia Z4 chưa có hàng về Việt Nam nhưng Xperia Z3 đã bắt đầu giảm giá với mức khá mạnh.

HTC One M8 đang trọng tình trạng xả hàng, có nơi bán 12.810.000 đồng như Vĩnh Phát Mobile, có nơi lại bán thấp hơn đến cả triệu đồng như Hoàng Hà Mobile ở mức 11.750.000 đồng. Nhìn chung, giá bán One M8 còn đang giảm và đang rất nhiễu loạn trên thị trường, mức giảm hiện tại của sản phẩm này vẫn chưa khiến nhiều khách hàng chú ý. Lý do là One M9 mới đây vừa bán ra đã phải giảm giá rất sốc từ mức từ 16.990.000 đồng xuống còn 14.790.000 đồng.

Apple iPhone 6 và 6 Plus đang ở một hoàn cảnh khá bi thảm. Cặp đôi smartphone Mỹ này không những đang chịu áp lực từ thế hệ mới là iPhone 6S và 6S Plus sắp ra mắt mà còn bị chính những phiên bản đi trước là iPhone 5S, iPhone 5C và iPhone 5 giành giật khách hàng. Bởi những mẫu iPhone này đang có giá bán quá hấp dẫn trong khi về mặt chức năng thì không thua iPhone 6 quá nhiều.

Ngoài ra, áp lực cạnh tranh từ các flagship của đối thủ cũng rất mạnh mẽ. Bên dưới tầm giá của iPhone 6 và 6 Plus hiện có cả tá smartphone đầu bảng của các hãng như Samsung, LG, Sony, HTC, Blacberry... với cấu hình và thiết kế đều ngang ngửa hoặc hơn át chủ bài của Apple.

Mức giá của iPhone 6 và 6 Plus liên tục bị giảm trong những ngày vừa qua, tuần trước mức giảm cũng lên tới hơn một triệu đồng và hiện tại tiếp tục giảm thêm. Cụ thể, CellphoneS đang bán iPhone 6 và 6 Plus phiên bản 16GB ở mức giá lần lượt là 15.790.000 đồng và 18.390.000 đồng.

Theo Nghe Nhìn