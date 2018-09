Các smartphone đáng chờ nhất nửa đầu năm 2016

Năm 2016 sẽ đánh dấu nhiều sự thay đổi lớn trong giới công nghệ, một trong số đó là thị trường smartphone.

Trang PhoneArena vừa phát hành danh sách 5 mẫu smartphone hứa hẹn "gõ cửa" thị trường nửa đầu 2016. Những cái tên dễ nhận thấy nhất trong đó có Samsung, Sony, HTC, LG và Asus. Thời điểm ra mắt siêu phẩm mới là sự kiện CES hoặc MWC sắp tới.

1. Asus Zenfone 3

Zenfone 3 tiếp tục thừa kế những thành tựu do Zenfone 2 và Zenfone đời đầu đã làm được. Một trong số đó là mức giá bán rẻ cùng cấu hình vô cùng hấp dẫn.

Hiện nay, chưa có nhiều thông số rò rỉ về model này nhưng rất có thể máy sẽ được trang bị cổng kết nối USB Type-C, máy quét dấu vân tay. Ngoài ra, cấu hình cũng sẽ có sự nâng cấp nhẹ nhưng không quá nhiều bởi hiện tại, cấu hình của Zenfone 2 cao cấp nhất đã đủ nắm giữ ưu thế trên thị trường.

Dự kiến thời điểm ra mắt của Zenfone 3 sẽ rơi vào thời điểm đầu năm, tức khoảng thời gian diễn ra CES 2016 vào tháng 1/2016 sắp tới.

2. HTC One M10

Hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào về HTC One M10, thậm chí là ảnh rò rỉ. Tuy vậy giống với One M9 và One M8, mẫu smartphone cao cấp này của hãng điện tử Đài Loan có thể được công bố trong khoảng thời gian diễn ra MWC 2016, cuối tháng Hai và đầu tháng Ba.

3. LG G5

Mẫu smartphone cao cấp nhất của LG là G5 có thể sẽ được công bố vào tháng 4/2016, tròn một năm sau khi hãng công bố LG G4.

Máy được cho sẽ trang bị chip Snapdragon 820. Nhiều tin đồn cho biết, G5 sẽ có màn hình QHD 5,6 inch, camera sau 21 megapixel, camera trước 8 megapixel. Nhiều khả năng, người dùng sẽ tiếp tục được thấy thiết kế khung kim loại trên model smartphone cao cấp này sau khi LG tung ra V10 hoặc LG Zero/Class sử dụng khung kim loại đầu tiên của hãng.

4. Samsung Galaxy S7 và S7 Edge

Nếu những tin đồn gần đây chính xác, Galaxy S7 và S7 Edge sẽ có thiết kế tương đồng với bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge trước đó. Vẫn sẽ là thân máy làm bằng kim loại được kính bao phủ cả mặt trước và mặt sau.

Về cấu hình, bộ đôi smartphone cao cấp mới của Samsung có thể được trang bị màn hình Super Amoled 5,2 inch QHD, camera 20 megapixel phía sau và hỗ trợ thẻ nhớ microSD trở lại.

Máy sẽ tích hợp sẵn chip Snapdragon 820 hoặc Exynos 8890 (tuỳ thị trường phát hành). Một số nguồn tin gần đây cho biết, Samsung thậm chí sẽ là nhà phát hành độc quyền các thiết bị chạy Snapdragon 820 đầu tiên trong quý I/2016.

Ngoài ra, giới thạo tin còn tiết lộ thêm, Samsung rất có thể sẽ tiếp tục trình làng thêm bộ đôi Galaxy S7 Plus và S7 Edge Plus. Cả hai model được cho có màn hình 6 inch và sẽ là đối thủ "đáng gờm" của iPhone 7 và 7 Plus được cho sẽ ra mắt vào mùa thu 2016.

5. Sony Xperia Z6

Năm 2016 có thể coi là năm quyết định đối với vận mệnh của mảng di động trong tập đoàn Sony Corp. Như lời CEO Sony, Kazuo Hirai, hãng đang cân nhắc sẽ đóng cửa mảng smartphone nếu như tình hình kinh doanh trong 2016 không đem lại triển vọng đáng kể nào.

Do đó, Xperia Z6 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là con át chủ bài trong năm sau của Sony. Tuy vậy, giới công nghệ đang hy vọng nhiều hơn vào sự lột xác của model này nếu như không muốn nói là cách tân toàn bộ. Bởi lẽ, Sony đã duy trì thiết kế Omnibalance khá lâu kể từ Xperia Z cho tới Xperia Z5 hiện nay. Đó là một khoảng thời gian đủ lâu để người dùng cảm thấy "chán" dòng Xperia của Sony. Chính lúc này, một sự thay đổi đột phá mang dấu ấn của hãng công nghệ Nhật Bản sẽ là điều cần thiết để vực dậy mảng kinh doanh di động.

Xperia Z6 được cho sẽ có ba biến thể với kích thước từ 4 đến 6,4 inch, tất nhiên sẽ có một phiên bản cao cấp nhất sở hữu kích thước 5,2 inch. Giống như nhiều mẫu smartphone cao cấp khác trong 2016, các tin đồn cho rằng Xperia Z6 sẽ được trang bị chipset Snapdragon 820.

Theo VnReview