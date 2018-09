Các smartphone cao cấp xuống giá còn vài triệu đồng

iPhone 5S, 5C hay Galaxy S5, Note 4 hoặc HTC One còn chưa tới 5 triệu đồng, phổ biến dưới dạng hàng xách tay, hàng qua sử dụng.

iPhone 5C (giá từ 2 triệu đồng)

Xuất hiện cùng iPhone 5s ba năm trước với giá hơn 10 triệu đồng, nhưng giờ, iPhone 5c được coi như một dòng smartphone giá rẻ trên thị trường xách tay vì chỉ bỏ ra 2 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một mẫu 16GB hàng Nhật khoá mạng. Nếu muốn bản quốc tế để không phải dùng đến sim ghép, cũng chỉ cần trên dưới 3 triệu đồng.

iPhone 5S (từ 4 triệu đồng)

Dù không bị chê như 5c, thời gian cũng làm hao mòn giá trị của iPhone 5s. Giờ chiếc điện thoại này trên thị trường xách tay cũng khoảng 4 triệu đồng, trong khi với hàng mới, mẫu này đa phần chỉ còn hàng phân phối chính hãng với giá đắt hơn gấp đôi, khoảng 8 triệu đồng cho bản 16GB.

HTC One M8 (3,5 triệu đồng)

Dù HTC vẫn bán One M8 ở thị trường chính hãng với phiên bản Eye giá hơn 8 triệu đồng, trên thị trường xách tay mẫu này được định giá chưa tới 4 triệu đồng. Giống như 5S và 5C, đa phần chúng là hàng đã qua sử dụng, nhưng hình thức trông khá mới. Ở thời điểm ra mắt hồi năm 2014, M8 gây ấn tượng với vỏ kim loại và hệ thống camera kép nằm ở lưng.

HTC One M9 (5 triệu đồng)

Xuất hiện sau M8 một năm, nhưng giá bán của One M9 trên thị trường xách tay giờ rẻ không kém. So với bản tiền nhiệm, One M9 vẫn sở hữu bộ vỏ kim loại nguyên khối, màn hình Full HD nhưng dùng chip Snapdragon 810 mạnh hơn và camera chuyển về dạng đơn truyền thống.

LG G4 (từ 5,5 triệu đồng)

G4 hàng Mỹ giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường xách tay với giá chỉ bằng 1/3 thời điểm ra mắt giữa năm ngoái.

Smartphone của LG thiết kế đẹp, nắp lưng làm từ da, màn hình 2K sắc nét và camera 16 megapixel được đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, nhiều mẫu LG G4 hàng xách tay được phản ánh là dính lỗi "đột tử".

Samsung Galaxy S5 (4 triệu đồng)

Galaxy S5 có khả năng chống nước và chống bụi như Galaxy S7 vừa trình làng nhưng lại dùng vỏ nhựa và nắp lưng tháo rời, không phải kiểu nguyên khối. Galaxy S5 ra mắt cùng thời điểm với HTC One M8 (năm 2014) và giờ giá của chúng trên thị trường xách tay tương đương nhau.

Samsung Galaxy Note 4 (5 triệu đồng)

Đây là dòng Galaxy Note đầu tiên có khung viền kim loại và được trang bị cảm biến vân tay. Ở thời điểm ra mắt cuối 2014, Galaxy Note là một trong những smartphone cao cấp và hiệu năng mạnh nhất. Ngoài màn hình lớn, sản phẩm còn được trang bị bút S Pen với nhiều tính năng ghi chú, cho khả năng ghi chép trên màn hình cảm ứng linh hoạt như bút thật.

Sony Xperia Z3 (5,5 triệu đồng)

Xperia Z3 vẫn là một trong những smartphone đẹp nhất trên thị trường nhờ thiết kế phẳng và nguyên khối với viền kim loại và dùng kính cường lực. Smartphone Android của Sony có khả năng chống nước và chống bụi như một điện thoại siêu bền.

Từng bán khá chạy ở thị trường xách tay năm ngoái, nhưng giờ Xperia Z3 xuất hiện nhiều dưới dạng hàng cũ giá rẻ.

VnExpress