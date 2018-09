Các smartphone cao cấp mất giá mạnh

Xperia Z3+, G4 hay One M9 liên tục hạ giá, rẻ hơn nhiều triệu đồng so với lúc mới bán.

Hiện tại, smartphone cao cấp mới ra trong nửa đầu 2015 rẻ bằng nửa giá so với hồi mới bán, chỉ còn như một model tầm trung. Tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội, giá của Xperia Z3+ hay Xperia Z4 (hàng Nhật) đã xuống dưới 10 triệu đồng, trong khi giữa năm là 16-18 triệu đồng.

Không chỉ Sony, nhiều smartphone cao cấp khác ra mắt trong năm 2015 cũng phải chịu cảnh rớt giá mạnh so với lúc mới về. HTC One M9 hay LG G4 từng nằm ở mức giá trên dưới 15 triệu đồng nay được bán ở nhiều cửa hàng dưới dạng hàng xách tay, dùng lướt hình thức như mới với giá chỉ khoảng 7 triệu đồng. Ngay cả với loạt hàng mới cứng, giá cũng hạ nhiều so với thời điểm ra mắt ở Việt Nam. Mẫu LG G4 hàng Hàn Quốc bản mặt lưng da có giá gần 10 triệu đồng, rẻ hơn mức niêm yết chính hãng khoảng ba triệu đồng. Galaxy S6 và S6 Edge, hai mẫu smartphone gây chú ý và bán tốt của Samsung ở phân khúc đắt tiền, giờ hàng xách tay cũng chỉ còn trên dưới 11 triệu đồng.

Một chuyên gia lĩnh vực điện thoại di động cho rằng phân khúc smartphone cao cấp đã bão hoà, dư thừa về cả mẫu mã lẫn tính năng so với nhu cầu thực tế sử dụng. Thông thường khi dùng những sản phẩm cao cấp, khách hàng thường mất 1-2 năm mới đổi máy, lên đời trong khi bây giờ vòng đời smartphone ngắn đi rất nhiều, chỉ nửa năm đã có một mẫu mới. Vì vậy, giảm giá là biện pháp hữu hiệu để kích cầu.

Giá thấp đi khách hàng được lợi, tuy nhiên, nên cảnh giác khi mua hàng giá rẻ. Smartphone chẳng có sản phẩm nào "vừa ngon, vừa bổ mà lại vừa rẻ".

Loại máy cao cấp giá thấp thường là các bản xách tay hàng nhà mạng nước ngoài, hoặc máy dùng lướt không còn mới nguyên hộp, loại này khi sử dụng có thể gặp lỗi vặt hoặc đã có thể không còn "zin" linh kiện bên trong. Ví dụ Xperia Z3 của Sony dễ gặp lỗi vào nước.

Nếu không có thói quen đổi máy liên tục và muốn sử dụng lâu dài, người dùng nên mua hàng mới. Dùng nhiều máy và có kinh nghiệm về hàng công nghệ thì mua hàng mới "xách tay". Còn nếu an toàn, nên chọn mua hàng chính hãng để được bảo hành. Trên thị trường nhiều smartphone chính hãng cao cấp đời mới cũng liên tục được điều chỉnh giá xuống.

Thế Tuấn