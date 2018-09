Các smartphone cao cấp giảm giá mạnh

Nhiều điện thoại mới ra mắt gần đây của Samsung, Sony, LG, BlackBerry có mức giảm giá lớn.

LG V10 (giảm 4 triệu đồng)

Từ mức niêm yết 16 triệu đồng, giá của V10 trên thị trường hiện giờ còn khoảng 12 triệu đồng. Đây là phablet cao cấp của LG với thiết kế độc đáo có hai màn hình và hai camera selfie, một góc rộng và một góc tiêu chuẩn. Máy còn được trang bị camera chính 16 megapixel giống với G4, tích hợp thêm cảm biến vân tay và được đánh giá cao về âm thanh với DAC xử lý nhạc 32-bit.

Sony Xperia Z5 Premium (giảm 3,5 triệu đồng)

Xperia Z5 Premium là smartphone đầu tiên có màn hình độ phân giải 4K, cũng là điện thoại sở hữu màn hình nét nhất thế giới. Về lý thuyết, màn hình 5,5 inch của Xperia Z5 Premium nét gấp 4 lần màn hình iPhone 6s Plus chuẩn Full HD 1.080p, đến mức mắt thường khó nhận biệt được sự khác biệt về độ nét và rõ ràng của từng điểm ảnh.

Từ mức 20 triệu đồng cuối năm ngoái, giá của Xperia Z5 Premium giờ còn 16,5 triệu đồng.

Samsung Galaxy S6 edge (giảm 2,5 triệu đồng)

Galaxy S6 edge chính là phiên bản tiền nhiệm của Galaxy S7 edge vừa trình làng của Samsung. Sản phẩm được thiết kế lạ mắt với kiểu dáng mỏng, màn hình cong tràn hai viền cùng chất liệu mặt lưng kính và viền kim loại nhiều màu sắc. Điểm thiếu của S6 edge so với bản mới là vỏ máy không có khả năng chống nước và chống bụi.

Sony Xperia Z5 Dual (giảm 2 triệu đồng)

Nhiều cải tiến, thậm chí có cả sự thay đổi ở thiết kế nhưng nếu so với những đối thủ cao cấp ra cuối 2015 như Note 5, V10, Xperia Z5 không tạo ra sự vượt trội về tính năng. Sản phẩm vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của Sony với kiểu dáng vuông và phẳng, có khả năng chống nước và chống bụi. Xperia Z5 được bán ở Việt Nam với phiên bản 2 sim và giờ có giá còn gần 13 triệu đồng.

iPhone 6 và 6 Plus (giảm 2 triệu đồng)

Giá của iPhone 6 và 6 Plus chính hãng trên thị trường còn 13,5 triệu đồng và 15,5 triệu đồng cho bản dung lượng thấp nhất 16GB. Mức giá vẫn còn cao nếu so với những mẫu smartphone Android cao cấp ra cùng thời điểm. Bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus có thiết kế, kích thước màn hình giống với iPhone 6s và 6s Plus. Tuy nhiên, cấu hình và camera có chất lượng không bằng, thậm chí còn thua cả iPhone SE màn hình 4 inch vừa ra.

Samsung Galaxy Note 5 (giảm 1,5 triệu đồng)

Sự xuất hiện của Galaxy S7 edge khiến cho Galaxy Note 5 không còn là model cao cấp nhất của Samsung, từ tính năng cho tới cấu hình. Giá bán của Galaxy Note 5 trên thị trường hiện giờ chỉ còn hơn 14 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết của hãng tới 1,5 triệu đồng và rẻ hơn nhiều so với Galaxy S7 edge.

BlackBerry Priv (giảm 1,5 triệu đồng)

Smartphone chạy Android đầu tiên của BlackBerry gây chú ý ở thiết kế bàn phím trượt, khi mà phần lớn điện thoại hiện giờ chỉ còn thuần cảm ứng và không còn bàn phím cứng. Đây cũng là "của hiếm" trong thế giới Android khi được đề cao tính bảo mật cá nhân, với những lớp bảo vệ được BlackBerry cấy từ lõi của hệ điều hành, kết hợp với chuỗi mã khoá liên kết giữa từng linh kiện phần cứng.

Tuy nhiên, sau thời gian đầu tạo ra sự hào hứng, sức bán của Priv không còn cao. Giá trên thị trường cũng xuống 17 triệu đồng thay vì mức niêm yết 18,5 triệu đồng như cũ.

BlackBerry Passport (giảm 1,5 triệu đồng)

Từ mức niêm yết 12,5 triệu đồng, giá BlackBerry Passport chính hãng ở Việt Nam đã giảm xuống còn 10,99 triệu đồng. Sau khi Priv chạy Android ra mắt cuối năm ngoái, BlackBerry Passport là dòng smartphone cao cấp cuối cùng chạy nền tảng BlackBerry OS.

Ưu điểm của BlackBerry Passport nằm ở thiết kế lạ mắt với màn hình cảm ứng lớn 4,5 inch tỷ lệ vuông 1:1 kết hợp với bàn phím cứng QWERTY hỗ trợ cảm ứng. Kích thước của máy vừa đúng một quyển hộ chiếu.

HTC One A9 (giảm 1 triệu đồng)

Kiểu dáng của One A9 khiến nhiều người liên tưởng tới iPhone. Khi cũng có vỏ nhôm nguyên khối và các màu sắc tương tự, thay vì làm lưng cong như M7, M8 và M9, One A9 lại sử dụng kiểu lưng phẳng. Hệ thống loa kép BoomSound đặc trưng ở mặt trước được loại bỏ để nhường chỗ cho cảm biến vân tay ở dưới màn hình.

Từ mức giá 11 triệu đồng, giá bán của HTC One A9 hiện đã xuống dưới 10 triệu đồng.

VnExpress