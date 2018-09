Các nhóm làm phim trẻ mê công nghệ 4K

Nhóm Alien Media chính là tác giả của MV 'On And On' đình đám của ca sĩ Phương Vy Idol. Tất cả cảnh quay trong MV do KaWaii Nguyễn Tuấn Anh và Sĩ Đồng đạo diễn đều dùng kỹ xảo, đặc biệt với những phân đoạn 3D hoàn toàn ở độ phân giải 4K.