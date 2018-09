Các mẹo tiết kiệm pin trên Gear S2

Thủ thuật nhỏ giúp bạn làm chủ đồng hồ thông minh Samsung trong các trường hợp cần kíp phải tiết kiệm năng lượng.

Dung lượng pin 250 mAh cùng hệ điều hành gọn nhẹ Tizen giúp Gear S2 có thể hoạt động trong 2-3 ngày. Tuy vậy, trong vài trường hợp bất khả kháng không thể sạc pin và muốn smartwatch Samsung hoạt động dài lâu, người dùng có thể thực hiện một số thủ thuật để tiết kiệm năng lượng.

Giảm độ sáng màn hình

Gear S2 có 10 mức độ sáng cho màn hình để bạn lựa chọn. Vuốt xuống từ màn hình chính để truy cập phần Brightness rồi xoay vòng benzel để thay đổi độ sáng màn hình.

Tắt cử chỉ chuyển động bật màn hình

Tính năng tự động bật màn hình khi chuyển động cổ tay giúp Gear S2 sáng khi mỗi lần bạn giơ tay. Khi cần tiết kiệm pin, bạn có thể vào Setting > Device > Wake-up gesture > Off để tắt tính năng này.

Ngoài ra, chức năng luôn hiện kim đồng hồ khiến pin sụt khá nhanh. Bạn có thể tắt ở phần Setting > Display > Watch always on > Off.

Bật tính năng không làm phiền

"Do not Disturb" (Không làm phiền) hữu ích trong trường hợp người dùng không muốn nghe tiếng động hoặc rung khi có thông báo mới.

Vuốt xuống từ màn hình chính sau đó kích hoạt chế độ "Do not disturb". Ngoài ra, nếu chỉ muốn tắt rung, bạn có thể truy cập vào phần Setting > Vibrate mode > Off.

Điều chỉnh tính năng đo nhịp tim

Gear S2 liên tục đo nhịp tim của người dùng để thống kê thông tin về sức khỏe. Tuy nhiên, bạn có thể giảm số lần đo trong ngày xuống để đỡ tốn pin.

Truy cập ứng dụng S Health > Setting > Auto HR > chọn mức độ muốn Gear S2 thực hiện.

Chuyển về chế độ tiết kiệm pin

Giữ nút Home và xoay viền benzel để tới rồi kích hoạt chế độ Power Saving. Màn hình Gear S2 chuyển sang đen trắng hiển thị giờ và hai tính năng cơ bản là điện thoại, tin nhắn. Các kết nối như Wi-Fi, khả năng nhận thông báo bị tắt nhưng bù lại, điện thoại có thể hoạt động thêm một ngày với dung lượng pin còn 15%.

Trọng Nghĩa