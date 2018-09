Các mẹo giúp che lấp khiếm khuyết cơ thể khi chụp ảnh

Bạn sẽ đẹp hơn nếu biết tạo dáng đúng cách phù hợp với dáng người để chụp ảnh.

Nghiêng người 45 độ để 'giảm béo'

Nhiều người trông khá mũm mĩm khi lên hình do thường đứng đối diện trực tiếp với ống kính. Góc chụp chính diện này khiến bạn lộ ra phần thân và vai rộng. Người ta thường nói rằng máy ảnh sẽ khiến chúng ta trông béo hơn 4 kg so với thực tế. Để khắc phục điểm này, hãy nghiêng người một góc 45 độ so với ống kính máy ảnh, dồn trọng lượng vào chân sau, đặt tay nhẹ nhàng ở eo của bạn và hơi uốn người.

Quy tắc 7/8

Một nguyên tắc đơn giản mà hầu như ai trong chúng ta cũng hiểu là càng gần camera, hình ảnh càng phóng lớn hơn. Do đó, để có gương mặt thon và cằm gọn, bạn nên chọn khoảng cách phù hợp giữa ống kính với khuôn mặt trong trường hợp chụp ảnh tự sướng.

Chuyên gia Bill Hurte nêu lên góc chụp lý tưởng dựa theo quy tắc 7/8: "Góc chụp 7/8 là góc chụp mà trong đó đối tượng chính hơi ra khỏi khung hình một chút. Nói cách khác, bạn sẽ thấy một bên khuôn mặt ít hơn so với bên còn lại khi nhìn qua ống kính. Tuy vậy, bạn phải đảm bảo rằng bạn vẫn có thể thấy được tai của người được chụp trong bức ảnh đó".

Bên cạnh đó, Hurter còn nêu lên tầm quan trọng của việc chọn quần áo, cũng giúp cho bạn có những bức ảnh đẹp hơn. Những bộ quần áo sáng màu và khung cảnh phía sau sáng sẽ giúp cho bạn có những bức ảnh lý tưởng.

Ngoài ra, bạn nên nhắm mắt ba giây trước khi mỉm cười. Hãy yêu cầu các nhiếp ảnh gia đếm đến ba trước khi chụp ảnh. Nhắm mắt lại và hít thật sâu vào. Khi nhiếp ảnh gia đếm đến ba, bạn hãy thở ra, mở mắt và mỉm cười. Khuôn mặt của bạn sẽ trông thoải mái và nụ cười của bạn sẽ thực sự rạng rỡ.

Góc chụp giúp trông cao hơn

Nếu bạn phải chụp ảnh với những người cao hơn mình, thay vì đứng, bạn hãy chọn cách ngồi. Bộ não của con người không chú ý đến chiều cao của những người đang ngồi. Và như vậy bạn sẽ không cần lo lắng về chiều cao của mình nữa.

Một cách khác nữa là bạn hãy chọn góc chụp thấp và hất từ dưới lên. Cùng với đó, bạn hãy đảm bảo làm sao mình là vật thể lớn nhất trong khuôn hình. Bí kíp này đánh vào ảo giác của người xem. Điều này không những giúp bạn ăn gian được chiều cao mà còn nổi bật giữa khung hình.

Chọn màu sắc phù hợp và thực hiện các hành động giúp trông trẻ hơn

Nhiều người trong chúng ta cố gắng che giấu nếp nhăn với việc trang điểm khi chúng ta già đi. Nhưng cũng đừng đi quá xa trong việc trang điểm. Những nếp nhăn đó có thể sẽ tạo nên những nét đặc biệt cho khuôn mặt và bức ảnh của bạn.

Đối với ảnh chân dung, hãy sử dụng những màu sắc trung tính và một màu nền dịu.

Nhiếp ảnh gia đến từ trang web nổi tiếng MCP Action chia sẻ: "Một trong những điều mà tôi luôn khuyến khích những người lớn tuổi mà tôi chụp là truyền đạt sự chuyển động và tính lưu động trong bức ảnh. Điều đó không có nghĩa rằng họ cần phải trông giống như họ đang chuyển động, nhưng thay vì chỉ truyền tải bằng một khung cảnh tĩnh thì khung cảnh động sẽ khiến bức ảnh trở nên có hồn hơn".

Bạn cần tự tin vào bản thân mình. Một khi bạn nhận ra rằng nó chỉ là một bức ảnh và bạn có thể tận hưởng việc chụp ảnh mà không lo lắng việc trông bạn như thế nào thì bạn đã bắt đầu trông tuyệt vời hơn rất nhiều.

Theo VnReview