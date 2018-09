Các lý do khiến iPhone luôn hấp dẫn

Nói đến điện thoại di động nhiều người nghĩ ngay đến iPhone. Có nhiều lý do để smartphone của Apple hấp dẫn đến vậy.

Hiện tại, nếu được quyền chọn một smartphone bất kỳ, chắc chắn không ít người hướng sự chú ý đến iPhone, dòng sản phẩm chiếm thế thượng phong của Táo khuyết. Tạo được sức hút ngay từ những chiếc máy đầu tiên, đã 8 đời sản phẩm trôi qua, sức hút dành cho smartphone của Apple vẫn không hề thay đổi. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn không thể chối từ này.

Thiết kế sang trọng và đẳng cấp

Dù có những sự thay đổi theo từng năm, iPhone vẫn luôn nằm trong top mẫu máy có thiết kế đẹp nhất trên thị trường. Muốn sở hữu mẫu máy có thiết kế đẹp và không lỗi thời theo thời gian, iPhone là sự lựa chọn tốt nhất.

Kho ứng dụng dồi dào

Trong số ba kho ứng dụng lớn nhất hiện nay là Apple Store, Windows Phone Store và Google Play Store, kho ứng dụng đến từ Apple luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Sở dĩ có điều này là bởi sự đa dạng về số lượng, thể loại và chất lượng những sản phẩm phần mềm trong kho ứng dụng của Apple.

Nếu như với Google Play Store, bạn có thể dễ dàng trông thấy vô số các ứng dụng rác, ứng dụng nhái thì điều này gần như không hề xuất hiện trên kho ứng dụng của Apple. Chính sách thắt chặt về quản lý khiến các developer phải khó khăn hơn để có mặt trên Apple Store, thế nhưng điều này lại có lợi cho người sử dụng.

Các ứng dụng của hãng thứ ba phải trải qua một thời gian kiểm nghiêm bởi chính các chuyên gia phần mềm của Apple sau đó mới được đưa lên kho ứng dụng riêng. Với iPhone nói riêng, sản phẩm của Apple nói chung, người dùng hoàn toàn yên tâm với ứng dụng họ đang sử dụng.

iOS là hệ điều hành tối ưu cho thiết bị di động

Cũng giống như Apple Store, hệ điều hành iOS là một nét chấm phá quan trọng tạo nên sự đặc trưng cho những sản phẩm đến từ Apple. Nếu như Android hay Windows Phone có hàng chục nhà sản xuất phần cứng khác nhau thì với iOS, chỉ có một nhà sản xuất phần cứng duy nhất. Điều này giúp Apple có thể hạn chế sự can thiệp của các nhà sản xuất khác đối với hệ điều hành của mình, qua đó đảm bảo tính bảo mật cao hơn.

Bên cạnh đó, sự tối ưu phần cứng quá tốt của iOS cũng khiến cho các sản phẩm đến từ Apple không phải chạy theo cuộc đua cấu hình nhưng vẫn hoạt động mượt mà và hiệu quả. Có được điều này một phần là do sự tương thích quá tốt giữa phần mềm và phần cứng của các thiết bị đến từ Apple.

Khi dùng các thiết bị chạy trên nền tảng này, người sử dụng không bị ép buộc phải cài đặt các ứng dụng của bên thứ 3. Cũng nhờ luôn ở chế độ cài đặt gốc, hệ điều hành đến từ Apple luôn mượt mà suốt quá trình hoạt động.

Không cần đến máy ảnh

Với sự ra đời của những chiếc smartphone, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số thuộc dạng “point and shoot” đang ngày càng mất dần đi vị thế của mình. Một chiếc smartphone với camera độ phân giải cao cùng những phần mềm chỉnh sửa ảnh tiện dụng là quá đủ cho những cú pose hình up lên Facebook.

Dù không được đánh giá cao nhất, iPhone vẫn luôn nằm trong top những mẫu máy có khả năng chụp hình ấn tượng nhất trên thị trường. Khả năng lấy nét nhanh, tốc độ chụp hình ấn tượng cùng chế độ chụp tự động luôn được đánh giá cao là những đặc điểm nổi bật nhất khi nói về camera của các thiết bị đến từ với Apple. Với một chiếc iPhone có cài sẵn Snapseed, VCSO hoặc Camera 360, việc phải dùng đến những chiếc máy ảnh số rõ ràng không còn cần thiết nữa.

Thương hiệu và niềm tin với người dùng

So với các nhà sản xuất khác trên thị trường, lý do đầu tiên khiến những chiếc điện thoại của Táo khuyết luôn được mọi người chú ý không gì khác hơn ngoài việc chúng là những sản phẩm được dán nhãn Apple. Điều này không phải vì logo Apple đẹp hay thương hiệu Apple nghe hay hơn Samsung. Lý do chính cho sự hâm mộ là Apple đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người sử dụng.

Rất nhiều người dùng đã lên tiếng góp ý mỗi khi các bản concept về iPhone mới được tung ra. Tuy nhiên ý kiến nhận được nhiều sự ủng hộ nhất lại đến từ một bình luận chẳng hề mang tính xây dựng “iPhone mới xấu đẹp thế nào tôi không quan tâm, đó là việc của Apple”. Tất nhiên là điều này chẳng hề sai, điểm duy nhất cần lưu ý chính là tâm lý phó mặc sản phẩm cho nhà sản xuất. Không phải người tiêu dùng không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, chỉ có điều họ tin tưởng và ủy thác điều đó cho Apple.

Theo TechZ