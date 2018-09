Các đối thủ của Bphone khi lên kệ

Với mức giá khởi điểm hơn 10 triệu đồng, Bphone phải đối đầu với các smartphone có nhiều điểm tương đồng nhưng mức giá mềm hơn.

Oppo Find 7a (giá 8,99 triệu đồng)

Đại diện đến từ Oppo có thể thua về dung lượng pin (2.800mAh), RAM chỉ 2GB, hệ điều hành Android 4.4 nhưng Find 7a cũng sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801, 4 nhân, 2.3 GHz, camera trước sau lần lượt 5 megapixel và 13 megapixel trong khi màn hình lớn hơn (5,5 inch), có hỗ trợ mở rộng thẻ nhớ ngoài lên tới 128GB.

Microsoft Lumia 930 (10,99 triệu đồng)

Bên cạnh các đại diện sử dụng nền tảng Android của Google, Lumia 930 cũng là một đối thủ khá khó chịu của Bphone. Có khá nhiều khác biệt về hệ điều hành hay chỉ được trang bị camera phụ 1,2 megapixel, pin dung lượng 2.420 mAh, RAM 2GB nhưng Lumia 930 cũng sở hữu Qualcomm Snapdragon 800, 4 nhân, 2.2 GHz và màn hình 5 inch FullHD, thiết kế nổi với khung viền kim loại, mặt kính Gorilla Glass 3. Và hơn cả là việc Lumia 930 có camera sau độ phân giải lên tới 20 megapixel khả năng quay phim FullHD 1080p@30fps.

HTC Desire Eye (10,99 triệu đồng)

Cũng sở hữu mức giá tương đương với Bphone bản 16GB là "vua tự sướng" Desire Eye với camera selfie lên tới 13 chấm. Sản phẩm của nhà sản xuất Đài Loan thậm chí còn gây ấn tượng với khả năng chống nước. Máy được trang bị cấu hình khá mạnh với chip 4 nhân Snapdragon 801 xung nhịp 2.26GHz, GPU Adreno 330, RAM 2GB. Tuy nhiên, Desire Eye sử dụng nền tảng Android 4.4 KitKat cùng pin dung lượng 2.400 mAh có phần kém hơn so với Bphone.

LG G3 (8,45 triệu đồng)

Một trong những đối thủ thực sự của Bphone là chiếc LG G3. Máy cũng dùng vi xử lý 4 nhân Qualcom Snapdragon 801 (Quad-core 2.5 GHz Krait 400), pin 3.000mAh, RAM có phần kém hơn khi chỉ có 2GB nhưng G3 lại sở hữu màn hình công nghệ tấm nền IPS độ phân giải 2K, camera 13 megapixel tích hợp chống rung quang học cùng khả năng lấy nét siêu nhanh bằng laser.

Pantech Vega Iron 2 (8,19 triệu đồng)

Xét về hiệu năng, đại diện đến từ Sky Pantech sẽ không có nhiều khác biệt so với Bphone khi cũng được trang bị chip Qualcomm 4 nhân Snapdragon 801 xung nhịp 2.26GHz (thấp hơn đôi chút), RAM 3GB. Bên cạnh đó, máy cũng sở hữu camera sau 13 MP khả năng quay phim 4K, bộ nhớ trong 32GB nhưng có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài và màn hìnhFull HD cũng có kích thước nhỉnh hơn với 5,3 inch, pin dung lượng 3220mAh. Dù camera trước có phần kém hơn 2MP so với 5MP của Bphone hay vẫn đang chạy hệ điều hành android 4.4 Kitkat nhưng với mức giá hiện tại là 8,19 triệu đồng, Pantech Vega Iron 2 là một ứng viên để người dùng so sánh khi Bphone lên kệ.

