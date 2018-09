Các điện thoại vừa giảm giá mạnh ở Việt Nam

Passport, Passport Silver hay Xperia X, iPhone 6S, 6S Plus có mức giảm hàng triệu đồng.

BlackBerry Passport và Passport Silver (giảm 4,5 triệu đồng)

Sau khi giảm Passport Silver, tới lượt giá niêm yết chính hãng của phiên bản Passport thường được điều chỉnh với mức 4,5 triệu đồng, từ 12,5 xuống còn 8 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là chịu tác động từ việc BlackBerry Passport và Passport Silver đang tràn ngập trên thị trường xách tay với mức giá còn rẻ hơn, chỉ khoảng 5 đến 6,5 triệu đồng.

Passport và Passport Silver có chung cấu hình và tính năng, chạy nền tảng BlackBerry 10 OS và có thiết kế bàn phím cứng QWERTY. Cả hai khác nhau ở màu sắc và một chút thiết kế bên ngoài.

Sony Xperia X (giảm hai triệu đồng)

Sự xuất hiện của Xperia XZ khiến mẫu Xperia tiền nhiệm giảm sâu, từ mức giá khởi điểm 14 triệu đồng hồi tháng 5, sau hai lần thay đổi, hiện chỉ còn 10 triệu đồng.

So với XZ, cấu hình của X không bằng khi chỉ dùng chip Snapdragon 650 tầm trung, màn hình Full HD và RAM 3GB. Điểm đáng chú ý nhất ở Xperia X là thiết kế nhiều màu sắc cùng camera 23 megapixel dùng cảm biến Exmor RS.

Apple iPhone 6S và 6S Plus (giảm từ 1,5 đến 4 triệu đồng)

iPhone 7 chính hãng sẽ lên kệ vào tháng 11 nên nhiều hệ thống lớn bắt đầu "xả hàng" iPhone 6S và 6S Plus. Giá của 6S phiên bản 16GB giờ đã xuống dưới 14 triệu đồng. Nhưng giảm mạnh nhất là 6S Plus, trong vòng một tuần, nhiều hệ thống đưa phiên bản 16GB xuống dưới 16 triệu đồng, thấp hơn mức cũ của họ tới 4 triệu đồng.

iPhone 6S và 6S Plus có thiết kế giống với thế hệ 6 và cấu hình cho hiệu năng không thua kém nhiều thế hệ iPhone 7. Màn hình được trang bị công nghệ cảm ứng lực 3D Touch, nhưng phím cảm biến vân tay vẫn dạng cũ và vỏ không có khả năng chống như 7 và 7 Plus.

Apple iPhone SE (giảm từ 2-3 triệu đồng)

Giống như 6S hay 6S Plus, iPhone SE cũng được một số hệ thống lớn điều chỉnh giá giảm 1 triệu đồng nếu người dùng mua hàng theo dạng online. Phiên bản 16GB có giá 9,5 triệu đồng thay vì 11,5 triệu đồng, còn phiên bản 64GB cũng hạ xuống còn 11,5 triệu đồng.

SE có cấu hình giống hệt với iPhone 6S nhưng lại sở hữu vóc dáng của iPhone 5S. Màn hình hạn chế ở kích thước nhỏ chỉ 4 inch.

HTC One A9 (giảm 2,7 triệu đồng)

Cũng giống như iPhone SE, giá bán của HTC One A9 cũng được một số hệ thống giảm giá sâu trên gian hàng trực tuyến, từ mức niêm yết 9 triệu đồng xuống 6,3 triệu đồng.

Điểm mạnh của HTC One A9 là thiết kế kim loại nguyên khối cùng vóc dáng nhỏ gọn. Dù vậy, cấu hình của sản phẩm thấp hơn so với One M9 hay HTC 10 khi chỉ dùng chip Snapdragon 617 cùng với RAM 2GB.

VnExpress