Các dấu hiệu nên nâng cấp smartphone

Năm 2017 sắp đến, nhiều hãng đưa ra chương trình khuyến mãi, giảm giá cho smartphone là dịp tốt cho người dùng. 10 dấu hiệu nên cân nhắc để biết bạn cần đổi máy điện thoại chưa.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm

Nếu điện thoại bắt đầu chậm chạp, lờ đờ với những cái vuốt tay của bạn, hoặc phản ứng với những cử chỉ này nhưng lại bỏ qua những cử chỉ khác của ngón tay, đã đến lúc bạn nên mua điện thoại mới.

Màn hình bị nứt, vỡ

Màn hình điện thoại bị vỡ gây khó chịu cho tay, mắt và toàn bộ trải nghiệm smartphone của bạn.

Pin quá kém

Điện thoại của bạn vẫn có đủ pin cho bạn hoạt động cả một ngày mà không cần phải sạc chứ. Tất nhiên, bạn không xem quá nhiều YouTube và video trong ngày. Nếu chỉ với tần suất hoạt động như vậy mà pin của smartphone đang dùng vẫn không “trụ” nổi, bạn nên thay điện thoại mới.

Điện thoại bỗng dưng tắt máy liên tục

Bạn có biết điều gì tệ hơn việc điện thoại liên tục hết pin không? Đó chính là thỉnh thoảng chiếc smartphone lại “bỗng dưng tắt máy”. Hãy đi mua điện thoại mới nếu điều này xảy ra.

Ảnh và video trông lờ mờ

Điện thoại giờ đây không chỉ để nghe gọi, mà còn để chụp ảnh. Nếu chiếc điện thoại cho ra đời những bức ảnh lờ mờ, u ám, độ phân giải thấp thì bạn hãy tìm mua một chiếc mới có camera tốt hơn nhé.

Điện thoại hết dung lượng

Thậm chí những bức ảnh xấu xí cũng bắt đầu không thể chụp nổi nữa, vì chiếc điện thoại đã hết dung lượng. Nghĩa là, bạn không thể chụp thêm ảnh cũng hầu như không thể tải thêm ứng dụng nào khác. Bạn hãy tìm mua điện thoại mới, ít nhất cũng phải có 16GB. Nhưng nếu mua điện thoại có dung lượng 16GB, bạn nên tham khảo thêm một số thủ thuật sử dụng đối với dòng điện thoại dung lượng thấp này.

Vẫn đang dùng một 'cục gạch'

Chắc chắn, bạn nên mua smartphone mới, điều này không chỉ giúp bạn “sành điệu” hơn mà nó sẽ có ích cho bạn trong nhiều lĩnh vực khác.

Khó khăn khi nhận jack tai nghe

Mỗi lần cắm tai nghe vào điện thoại, bạn lại phải xoay, chuyển, rút ra nhấn vào mà vẫn lúc nghe được lúc không. Có lẽ đã đến lúc bạn nên thay bộ tai nghe mới, hoặc thay điện thoại mới.

Không ai hiểu bạn đang nói gì

Bạn bè luôn phải hỏi đi hỏi lại rằng bạn đang nói gì, khi họ gọi điện cho bạn, chỉ vì bạn nói những người ở đầu bên kia không nghe thấy. Điều này có thể do sóng di động yếu, cũng có thể do một trục trặc nào đó. Nhưng nếu liên tục xảy ra hiện tượng này, và bạn phát hiện ra chỉ là do chiếc điện thoại của bạn, tốt nhất nên tìm mua một chiếc máy mới.

Bạn đang dùng điện thoại 3G

Điện thoại 4G có thể giúp tải nội dung nhanh gấp nhiều lần điện thoại 3G. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nếu bạn đang dùng điện thoại 3G thì phải ngay lập tức lên đời mua chiếc 4G. Bởi vì, tất cả còn tùy thuộc vào túi tiền của bạn, nhu cầu sử dụng điện thoại của bạn và gói cước mà bạn đang dùng có phải gói cước 4G hay không.

Theo ICTNews