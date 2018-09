Các cài đặt bảo mật trên iPhone nên thay đổi ngay

Những cài đặt iOS 10 có thể đang làm lộ nhiều thông tin khiến người dùng gặp rủi ro nhiều hơn.

1. Giảm thời gian tự động khóa máy

Thiết bị iOS 10 càng khóa máy sớm, cơ hội cho người lạ đụng đến nó càng ít. Để tránh thông tin bị người xấu nhòm ngó, bạn nên giảm thời gian tự động khóa máy bằng cách vào Settings >Display & Brightness > Auto-Lock.

2. Loại bỏ tiện ích và thông báo màn hình khóa

Ngay cả khi thiết bị đang khóa, người nào đó vẫn có thể xem thông tin của bạn như lịch, lời nhắc… nếu họ vuốt từ trên xuống. Để loại bỏ tiện ích ra khỏi màn hình khóa, vào Settings > Touch ID & Passcode > Nhập mã khóa máy > Tắt Today View.

Tại đây, bạn cũng có thể tắt Notification View, hay thậm chí cài đặt để thiết bị xóa tất cả dữ liệu khi ai đó nhập sai mã 10 lần.

3. Tắt chia sẻ địa điểm

Chia sẻ là quan tâm, nhưng không phải lúc nào câu này cũng đúng. Bạn càng cho ít thông tin, bạn càng an toàn hơn. Để tắt vị trí, vào Settings > iCloud > Share My Location > tắt Share my location.

4. Chặn Safari theo dõi bạn trên mạng

Để làm điều này, vào Settings > Safari > Bật Do not track.

5. Vô hiệu hóa chẩn đoán và sử dụng

Tính năng này ghi lại cách bạn sử dụng thiết bị iOS 10 để chia sẻ với các lập trình viên ứng dụng. Nếu muốn thông tin này riêng tư, vào Settings > Privacy > Diagnostics & Usage. Bảo đảm tích vào “Don’t Send”.

6. Ngăn Safari lưu mật khẩu

Nếu ai đó vượt qua được màn hình khóa, họ có thể “lục lọi” mọi thứ trên thiết bị của bạn. Để đề phòng, vào Settings > Safari > Passwords, chạm vào nút chỉnh sửa ở trên cùng màn hình. Chọn bất kỳ website nào lưu mật khẩu của bạn để xóa đi.

7. Vô hiệu hóa xem trước thông báo

Xem trước thông báo là tính năng hữu dụng vì cho phép bạn không cần mở khóa máy vẫn xem được có gì mới. Dù vậy, bạn xem được đồng nghĩa với người khác cũng vậy. Để bảo vệ quyền riêng tư, vô hiệu hóa nó bằng cách vào Settings > Notification > Messages > Disable Show Previews.

8. Hạn chế theo dõi quảng cáo

Việc thông tin của chúng ta được dùng để hiển thị quảng cáo mà chúng ta quan tâm không phải điều gì bí mật. Nếu không muốn thông tin bị chia sẻ, vào Settings > Privacy > Advertising > bật Limit Ad Tracking.

9. Tự động xóa tin nhắn

Khi phải làm quá nhiều thứ, bạn dễ quên đi phải xóa vài tin nhắn nhất định. Tại sao không để thiết bị làm điều này thay mình? Để kích hoạt, vào Settings > Messages > Keep Messages > 30 Days hoặc tùy chọn.

Theo ICTNews