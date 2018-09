Các cách tiết kiệm pin cho smartphone Windows 8.1

Windows 8.1 vốn tối ưu hóa việc sử dụng pin thiết bị, nhưng vẫn có nhiều cách để kéo dài thêm thời lượng sử dụng.

1. Tự tùy chỉnh Power Plan

Windows 8.1 có ba chế độ Power Plan mặc định, “Power saver” (tiết kiệm năng lượng), “High performance” (tăng hiệu năng đến mức tối đa) và “Balanced” (chế độ cân bằng). Khi bạn đang trên đường đi du lịch, trên một chuyến bay hay chuẩn bị tham gia cuộc họp dài mà quên dây sạc ở nhà, hãy đưa thiết bị về chế độ Power saver bằng cách vào màn hình Start, gõ từ “Power”, chọn Settings > Choose a power plan và đánh dấu vào hộp kiểm trước dòng Power saver.

Ngoài ra, nếu thấy các thiết lập chưa đủ tối ưu, bạn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách click vào liên kết Change plan settings và chỉnh sửa các thiết lập như ý muốn.

Bạn cũng có thể tạo riêng cho mình một chế độ Power Plan phù hợp bằng cách click vào dòng “Creater a power plan” ở danh sách bên trái cửa sổ, đặt tên cho chế độ đó trong mục “Plan name” và nhấn Next. Tiếp đến bạn điều chỉnh các thiết lập theo ý muốn và nhấn Create để hoàn tất.

2. Giảm độ sáng màn hình

Màn hình là một trong những thành phần tiêu tốn năng lượng nhất trên laptop cũng như các thiết bị di động như máy tính bảng, smartphone, phablet... Do vậy giảm độ sáng của nó sẽ kéo dài đáng kể thời gian mà thiết b có thể hoạt động được sau khi rút sạc. Để thay đổi độ sáng của màn hình, bạn vào Settings > Brightness và kéo thanh trượt để có độ sáng phù hợp. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm các tổ hợp phím tắt trên thiết bị để thực hiện việc này một cách nhanh chóng.

3. Thay đổi thời gian tự động tắt màn hình

Mặc định sau một thời gian không có thao tác trên thiết bị, màn hình sẽ được đưa về chế độ chờ hoặc tắt hẳn. Như chúng ta đã biết, màn hình là một trong những thành phần “ngốn” nhiều năng lượng của thiết bị nhất, do vậy đưa màn hình về chế độ này sớm bao nhiều thì pin sẽ được tiết kiệm bây nhiêu. Cách thực hiện như sau: bạn vào màn hình Start, gõ vào từ “Power”, chọn Settings và click vào dòng “Change when the computer sleep”. Tại đây bạn giảm thời gian chờ, thời gian tự động tắt màn hình và thời gian đưa máy tính về chế độ ngủ xuống mức tối thiểu.

4. Gỡ các thiết bị không sử dụng

Các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, ổ cứng di động, USB… khi được kêt nối với máy tính sẽ lấy một phần năng lượng của pin để hoạt động, do vậy để tiết kiệm pin bạn hãy gỡ bỏ các thiết bị này khi không sử dụng. Khi pin máy chuẩn bị chạm đáy, việc thay thế chuột USB bằng cách sử dụng touchpad cũng là cách hiệu quả để kéo dài thời gian dùng pin của thiết bị.

5. Tắt Bluetooth

Nếu không dùng Bluetooth, tắt nó đi cũng góp phần tiết kiệm pin, dù chỉ một phần nhỏ. Để tắt Bluetooth, bạn truy cập menu Settings > Change PC settings > PC and devices > Bluetooth và gạt thanh trượt về chế độ Off.

Theo ICTNews