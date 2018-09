Các cách kiểm tra smartphone có hỗ trợ 4G hay không

Hiện nay nhiều người dùng không biết liệu smartphone của mình có hỗ trợ 4G hay không.

Thực tế, chip thu sóng kết nối 4G có giá khá rẻ nên từ lâu các nhà sản xuất hỗ trợ kết nối này trên rất nhiều smartphone từ tầm trung trở lên, một số máy giá rẻ cũng hỗ trợ. Do vậy, để biết một cách chính xác điện thoại có sử dụng được mạng 4G không, các bạn có thể thử một số cách.

Cách kiểm tra smartphone có hỗ trợ 4G

Cách 1

Trên điện thoại > mở trình quay số điện thoại > bấm lệnh *#06# > máy sẽ hiện ra dãy số IMEI > nhập số IMEI này vào trang imei.info > các thông tin về thiết bị sẽ hiện ra để người dùng có thể xem máy có hỗ trợ 4G không.

Cách 2

Xem thông số của sản phẩm từ nhà sản xuất hoặc trang web của nhà phân phối chính hãng. Các trang này thường có thông tin đầy đủ về model máy và thông số mạng máy hỗ trợ.

Cách 3

Có thể kiểm tra trực tiếp trên thiết bị di động, tuy nhiên lưu ý rằng một số điện thoại mặc dù có hỗ trợ 4G nhưng không thấy có thông tin này khi kiểm tra trực tiếp trong phần mềm máy.

Bạn có thể thử bằng cách thao tác tùy theo từng dòng điện thoại, nếu nhìn thấy chữ 4G hoặc LTE trong đó nghĩa là sản phẩm được hỗ trợ mạng 4G.

- Samsung (S6 Edge): Cài đặt > Các mạng di động > Chế độ mạng > LTE/WCD-MA/GSM.

- iPhone (6/6 Plus): Cài đặt > Di động > Thoại & dữ liệu > LTE

- Nokia Lumia 930: Cài đặt > mạng di động+sim > Tốc độ kết nối cao nhất > 4G

- Blackberry (Passport): Cài đặt > Mạng và kết nối > Chế độ mạng > 4G&3G hoặc 4G&3G&2G.

Lưu ý

- Để sử dụng được 4G, người dùng ngoài việc có thiết bị hỗ trợ 4G, người sử dụng phải đăng ký và kích hoạt chế độ 4G trên máy mới dùng được.

- Tốc độ mạng thực tế còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện như vị trí sử dụng, mạng cung cấp, gói cước và quan trọng là khả năng đáp ứng của thiết bị.

- Để đảm bảo khả năng sử dụng tốt, người dùng nên chọn những thiết bị được phân phối chính hãng ở Việt Nam thay vì hàng xách tay vì có thể sản phẩm đó được thiết kế dành riêng cho nhà mạng nước ngoài, có thể không tương thích khi dùng ở Việt Nam.

Những dòng smartphone phổ biến có hỗ trợ 4G ở Việt Nam

Apple

Bắt đầu từ iPhone 5, Apple tích hợp chip thu sóng hỗ trợ băng tần 4G LTE. Vì thế, những mẫu iPhone không quá cũ sẽ sử dụng được 4G.

HTC

Các mẫu đầu bảng như HTC 10, HTC One M9, HTC One A9 đều hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE. Ngoài ra còn rất nhiều mẫu máy khác cũng được trang bị kết nối mạng tốc độ cao này như HTC Desire 626, HTC One ME, HTC Desire 826 Selfie...

Samsung

Có rất nhiều mẫu điện thoại của Samsung cũng hỗ trợ 4G như Galaxy Note 5, Galaxy A9, Galaxy J5, J2 S6…

Sony

Sony là nhà sản xuất sớm trang bị kết nối 4G LTE cho smartphone Xperia của mình, từ các mẫu máy tầm trung đến cấp cao như Sony Xperia XA, Xperia M5, Xperia X hoặc Xperia XZ.

Theo VnReview