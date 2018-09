Các bước kiểm tra để mua MacBook cũ

Cần biết thời hạn bảo hành, máy đã sửa chữa hay chưa hay kiểm tra pin, các cổng kết nối và loa.

Sở hữu một chiếc MacBook là niềm mơ ước của nhiều tín đồ công nghê. Tuy nhiên, giá thành cao phần nào khiến người dùng chùn tay trước các sản phẩm của Apple. Bởi vậy, việc tìm đến những thiết bị secondhand là lựa chọn không tồi. Sau đây là một số lưu ý khi chọn mua một chiếc MacBook cũ.

Kiểm tra thời hạn bảo hành

Với những chiếc Macbook còn thời lượng bảo hành, bạn có thể kiểm tra thông qua đường link tại đây. Máy Mac có hai loại bảo hành gồm bảo hành một năm chính hãng và ba năm với gói bảo hành mua riêng từ Apple Care. Xét các thời điểm khác nhau mà bạn có thể đánh giá được độ mới của sản phẩm cũng như thời gian sử dụng của thiết bị đó.

Ví dụ bạn muốn mua một chiếc MacBook Air 13 inch mid 2011. Mid 2011 tức là máy được xuất xưởng vào giữa năm 2011 và nếu người bán báo còn bảo hành của Apple tức là máy đã được mua thêm gói bảo hành ba năm. Tiếp theo check serial theo máy để kiểm tra lời người bán có đúng hay không.

- Đầu tiên bạn vào địa chỉ: selfsolve.apple.com

- Tiếp theo gõ serial máy được in ở mặt lưng và ấn enter.

Kết quả trả về sẽ là thời hạn bảo hành còn lại của máy. Mục Repairs and Service Coverage - là tình trạng bảo hành, và nếu thông tin báo về là Expired thì máy đã hết bảo hành. Máy được mua thêm AppleCare sẽ có dấu tích màu xanh tại mục Eligible by the AppleCare Protection Plan và được điều chỉnh thành Covered by the AppleCare Protetion Plan.

Kiểm tra máy đã sửa chữa hay chưa

Đây là hình thức kiểm tra có phần linh tính nhiều hơn và phần lớn phục thuộc vào tâm lý của người tiêu dùng. Thường thì những máy chưa bung, khi lấy tua vít vặn ốc sẽ có độ cứng do lần đầu mở ốc và xem kỹ 10 con ốc khi chưa bung sẽ nhìn rất đẹp, không biến dạng. Song, có một số thương gia khi nhập hàng về họ thường mở ra xem bên trong có zin hay không và khi lắp lại sẽ có vết trầy. Nhưng nhìn chung, việc chưa mở 10 con ốc này vẫn tốt hơn rất nhiều và đảm bảo tâm lý của bạn cho thời gian sử dụng sau này.

Kiểm tra hình thức máy

Tất nhiên, đối với các sản phẩm cũ sẽ luôn có những vết móp, xước không được như ban đầu, khi phần khung nhôm của Apple có phần khá yếu. Bạn tập trung để ý vào các vết móp lớn, nếu quá nặng và ảnh hưởng đến một số thành phần như bản lề thì nên dè chừng, còn nếu trày ít, móp ít thì quá tuyệt vời.

Tiếp theo, bạn để ý bề mặt bàn phím, trackpad có bị mờ hay bóng không, nếu quá bóng chứng tỏ máy được sử dụng rất nhiều. Độ nảy, đèn nền của phím cũng nên để ý một chút, các cổng sạc, cổng kết nối không quá bụi bẩn hay xước xát. Đèn nền phím có bật được và điều chỉnh độ sáng hay không, màn hình có điểm chết hay bị các vết xước làm mờ khả năng hiển thị hay không?

Cuối cùng là bản lề màn hình, đây thực sự là điều đáng lưu tâm, đặc biệt là Macbook Air, bạn gập lại xem có cứng cáp, chắc hay không, đồng thời lúc gập máy có khít với phần thân hay không. Macbook sau khi va đập mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến bản lề này.

Kiểm tra pin

Macbook Air hay Macbook Pro là một trong những sản phẩm sở hữu thời lượng pin dài hơi nhất trên thị trường. Bởi vậy, chắc hẳn bạn sẽ không muốn mua một thiết bị chai pin quá nhiều, mất chất Apple. Việc kiểm tra rất đơn giản:

Bạn mở máy lên, nhìn vào biểu tượng quả táo ở góc bên trái và ấn vào đó, sau đó chọn About This Mac -> System Report... -> Power sau đó để ý vào hai mục dưới đây.

Full charge capacity (mAh) : dung lượng còn lại khi sạc đầy 100% pin, xem số liệu đó rồi so sánh với mức pin ban đầu của MacBook, thường thì trên 5.800 là ổn.

Cycle count: số lần sạc pin và con số này tính theo chu kỳ, một chu kỳ là 100%. Ví dụ sáng bạn sử dụng 50% rồi sạc đầy, chiều sử dụng thêm 50% rồi sạc nữa. Vậy là bạn đã sử dụng hết chu kỳ. Nếu con số này quá lớn, bạn nên cân nhắc về sản phẩm này. Thông thường người mua có kinh nghiệm lựa chọn con số này dưới 100.

Kiểm tra các cổng kết nối và loa

Khi đạt được ba điều kiện trên, chắc chắn đây là sản phẩm mà bạn đáng sở hữu. Song, trước khi "chốt", bạn nên xem qua những cổng kết nối thường sử dụng có hoạt động hay không. Cuối cùng là loa, bật một bản nhạc yêu thích rồi bật volume hết cỡ xem loa có bị rè hay đục tiếng không.

