Bơm lốp ôtô thế nào cho đúng

Thời tiết tại Việt Nam khá thất thường khiến nhiều người lo lắng không biết nên bơm áp suất lốp ôtô thế nào là đúng và hợp lý.

Áp suất lốp ôtô là một trong những điều bạn cần lưu ý, đặc biệt là đối với lốp xe tải thường xuyên phải chịu tải trọng nặng. Các chuyên gia cho rằng áp suất lốp không nên quá cao và quá thấp để đảm bảo an toàn khi đi trên đường đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, bơm quá căng sẽ ảnh hưởng tới độ bền của lốp, làm giảm độ bám đường. Trong khi đó, nếu lốp quá non sẽ khiến cho lốp nhanh bị nóng, tăng sức cản và nhanh mòn hơn bình thường.

Trước tiên, hãy đảm bảo áp suất lốp luôn được kiểm tra ít nhất một tháng một lần. Công việc này không quá khó nhưng lại giúp bạn biết được khi nào nên điều chỉnh và đồng thời tránh được những tác hại có thể gây ra do áp suất lốp không đúng quy định. Những loại xe khác nhau sẽ có những chú ý khác nhau ở dạng nhãn được dán trên khung cửa xe, bạn chỉ cần theo những hướng dẫn đó để điều chỉnh áp suất lốp sao cho an toàn và hiệu quả.

Khi thời tiết lạnh và hanh khô như mùa đông, áp suất sẽ giảm khoảng 2 psi. Do đó, bạn hãy bơm cao hơn một chút so với mức áp suất chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra trước đó, do khi ra ngoài, nhiệt độ thấp hơn trong nhà sẽ khiến cho áp suất giảm bớt. Đó là trường hợp khi bạn bơm xe trong garage hay nơi có nhiệt độ cao hơn bên ngoài khoảng từ 10 độ C. Dĩ nhiên, khi bơm ngoài trời thì bạn chỉ cần bơm đúng với áp suất chuẩn là 32 psi.

Ngược lại, vào những trời mùa hè nóng bức với nhiệt độ từ 30-40 độ C, áp suất sẽ tăng lên khoảng 4 psi. Nếu xe của bạn thường để trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn bên ngoài thì nên bơm áp suất thấp hơn khoảng 3-4 psi so với điều kiện chuẩn 40 psi.

Còn trong trường hợp bơm áp suất lốp ở điều kiện nhiệt độ tương tự như thời tiết bên ngoài thì bạn chỉ cần bơm đúng theo tiêu chuẩn mà các chuyên gia sản xuất quy định.

Theo Autodaily