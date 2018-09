Bộ đôi iPhone mới 'ế ẩm' tại Ấn Độ

iPhone 6S và 6S Plus bán chậm so với thế hệ trước tại đất nước có mức giá iPhone đắt nhất thế giới.

Ấn Độ thị trường di động lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tuy vậy, quốc gia châu Á phải mất tới ba ngày mới bán được 50.000 chiếc. Cùng kỳ năm trước, iPhone 6 và 6 Plus tiêu thụ nhỉnh hơn với 55.000 chiếc sau 72 giờ.

Kết quả bán iPhone mới tại Ấn Độ cũng "không là gì" so với Hàn Quốc - thị trường được Apple lựa chọn bán ra cùng đợt. Tại xứ kim chi, iPhone 6S và 6S Plus được phân phối qua các nhà mạng. KT Corp chỉ mất gần 10 phút để đạt con số 50.000 đơn hàng và phải tạm dừng các lệnh đặt sau đó. Các nhà mạng LG Uplus, SK Telecom cũng đạt các con số 50.000 trong thời gian tính bằng vài chục phút.

Lý do khiến iPhone 6S và 6S Plus bán chậm tại Ấn Độ là giá quá cao. Phiên bản iPhone 6S 16GB có giá 955 USD, cao gấp rưỡi so với giá tại Mỹ. Model đắt nhất iPhone 6S Plus 128GB có giá 1.416 USD. Thu nhập bình quân của người dân Ấn Độ chỉ là 295USD mỗi tháng trong khi Apple bán bộ đôi điện thoại mới với mức giá cao nhất thế giới tại đây.

Tại Việt Nam, bộ đôi iPhone mới chính hãng lên kệ đầu tháng 11 với giá dự kiến 18,6 triệu bản 16GB. Hiện tại, mới chỉ có dòng hàng xách tay được đưa về thị trường Việt với mức giá từ 16-21 triệu đồng.

Thế Ngọc