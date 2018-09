Bộ đôi iPhone 8 đầu tiên về Việt Nam giá từ 20 triệu đồng

Smartphone thế hệ mới của Apple xuất hiện tại Việt Nam một ngày trước khi được bán ra trên toàn thế giới.

Hai model xuất hiện tại Việt Nam được đem về từ Hong Kong theo đường xách tay. iPhone 8 có giá bán 19,98 triệu đồng cho phiên bản 64GB, còn bản 256GB là 23,48 triệu đồng. Tương tự, iPhone 8 Plus có giá 22,88 triệu đồng cho bản 64GB và 25,88 triệu đồng cho bản 256GB.

Hộp đựng máy vẫn có thiết kế cũ nhưng Apple sử dụng hình ảnh mặt lưng của hai model iPhone 8 và 8 Plus. Các phụ kiện kèm theo vẫn gồm sạc, cáp, tai nghe và sách hướng dẫn.

Do xuất hiện một ngày trước khi được bán, hai máy này vẫn chưa được kích hoạt. iPhone 8 và 8 Plus có màn hình lần lượt 4,7 inch và 5,5 inch với độ phân giải 750 x 1.334 pixel và 1.080 x 1.920 pixel quen thuộc nhiều năm qua và đều dùng tấm nền LCD thay vì Oled như iPhone X. Cảm biến vân tay và phím Home vật lý vẫn được duy trì cùng thiết kế viền màn hình khá dày.

Khác biệt rõ nét ở iPhone 8 và 8 Plus so với các mẫu iPhone đời trước nằm ở mặt lưng. Thay vì dùng nhôm nguyên khối liền với khung viền, iPhone mới có mặt lưng kính bóng bảy giống iPhone X. Từ mẫu iPhone 4S ra hồi năm 2011 tới giờ, Apple mới quay lại thiết kế mặt lưng kính và khung kim loại. Mặt kính của máy được xử lý tốt, không bị bám vân tay như thường thấy trên các model có cùng chất liệu.

iPhone 8 Plus sở hữu camera kép với độ phân giải 12 megapixel ống kính f/1.8 và f/2.8. Còn iPhone 8 chỉ có camera sau dạng đơn với độ phân giải 12 megapixel và ống kính f/1.8. Camera trước của cả hai mẫu vẫn có độ phân giải 7 megapixel và ống kính f/2.2. Nhờ cải tiến từ iOS 11, iPhone 8 Plus có thêm nhiều chế độ chụp chân dung với các tuỳ chỉnh khác nhau về ánh sáng.

So với những thế hệ gần đây, iPhone 8 và 8 Plus có ít màu hơn hẳn khi chỉ còn ba lựa chọn là xám, bạc và vàng. Tuy nhiên, màu vàng mới nhìn đẹp mắt hơn so với màu vàng hay hồng trước đây.

Cả hai sử dụng vi xử lý A11 Bionic cấu trúc 6 nhân giống iPhone X, kèm thiết kế vỏ chống nước, chống bụi.

iPhone 8 được trang bị pin 1.821 mAh, nhỏ hơn so với mức 1.960 mAh trên iPhone 7. iPhone 8 Plus dùng pin 2.675 mAh, trong khi 7 Plus đạt tới 2.900 mAh. Bù lại, cả hai máy đều được bổ sung tính năng sạc nhanh và sạc không dây với chuẩn Qi, nhưng những phụ kiện hỗ trợ tính năng này phải mua ngoài.

Theo VnExpress