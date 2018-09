Bộ đôi iPhone 7 lộ giá bán

Giá bán của hai model iPhone mới bị rò rỉ, tương đương hoặc tăng nhẹ so với iPhone 6S và 6S Plus.

Theo nguồn tin rò rỉ, giá bán của bộ đôi smartphone mới tại Trung Quốc lộ diện hoàn toàn. Theo đó, Apple bỏ phiên bản bộ nhớ trong 16GB để bắt đầu với model thấp nhất là iPhone 7 32GB - có giá 5.288 tệ tương đương 790 USD. Bản dung lượng 128GB và 256GB của iPhone 7 có giá lần lượt là 6.088, 7.088 tệ (910 và 1.060 USD).

Như vậy, giá khởi điểm của iPhone mới không có sự thay đổi ở Trung Quốc. Năm ngoái, iPhone 6S 16GB được bán 5.288 tệ, bằng iPhone 7 32GB sắp ra mắt. Phiên bản bộ nhớ 64GB của iPHone 6S cũng được bán với giá 6.088 tệ, bằng với bản 128GB của iPhone 7.

iPhone 7 Plus có giá cho các phiên bản 32GB, 128GB và 256GB lần lượt là 6.088, 6.888 và 7.888 tệ tương đương 910, 1.030 và 1.180 USD.

Phiên bản bộ nhớ 256GB của iPhone 7 có sự tăng giá nhẹ so với iPhone 6S và 6S Plus bản 128GB. Người dùng Trung Quốc phải bỏ thêm 200 tệ (30 USD) cho iPhone 7 và 100 tệ (15 USD) cho iPhone 7 Plus phiên bản bộ nhớ trong cao nhất 256GB.

Apple vừa gửi thư mời sự kiện ngày 7/9 tại Mỹ ra mắt iPhone 7 và 7 Plus. Trang web Mac Otakara của Nhật đăng ảnh cho thấy iPhone 7 và 7 Plus sẽ có tới 5 màu khác nhau, chứ không chỉ 4 như iPhone SE và iPhone 6S, 6S Plus tiền nhiệm. Bên cạnh bạc, xám, hồng và vàng, khay SIM của iPhone đời mới còn thêm màu đen bóng.

Trọng Nghĩa