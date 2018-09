Bộ đôi iPhone 7 có lượng đặt hàng lớn tại Việt Nam

Hơn 21.000 máy iPhone 7, 7 Plus được đặt hàng sau hơn hai ngày, tăng mạnh so với thế hệ trước.

Cộng số liệu đặt hàng hiển thị trên website của các nhà bán lẻ lớn cho thấy số lượng đặt hàng bộ đôi smartphone mới nhất của Apple đang ở mức trên 21.000 máy. Số liệu được lấy từ các hệ thống Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viễn Thông A, Viettel Store hơn hai ngày kể từ khi máy được cho đặt hàng từ hôm 4/11.

Khách đặt hàng là những người điền thông tin mua máy trên website của các nhà bán lẻ. Trong số này, lượng khách đưa tiền đặt cọc, thường từ 500.000 đồng đến một triệu đồng, ít hơn. So trên Viễn Thông A và Thế Giới Di Động, tỷ lệ đặt cọc chiếm 57-65% trong tổng số khách đặt hàng. Theo chính sách của hầu hết nhà bán lẻ, khách đặt cọc, hoặc đăng ký mua máy có thể hủy đơn hàng và được nhận lại tiền cọc mà không mất chi phí nào.

Bên cạnh đó, những người đặt mua máy trong những lần đầu sẽ được tặng các quà tặng giá trị hơn so với những người mua máy sau khi chúng mở bán chính thức, tức kể từ ngày 11/11. Tại Viễn Thông A, người dùng có thể được giảm giá đến hai triệu đồng, tại Thế Giới Di Động và FPT Shop khách có cơ hội nhận bộ quà tặng là các sản phẩm Apple. Ngoài ra hầu hết cửa hàng đều có chính sách mua hàng trả góp, có thể trả góp 0%.

Trước lần cho đặt mua hàng này, hai hệ thống Thế Giới Di Động và Viễn Thông A chạy trước chương trình “đặt gạch” từ ngày 9/9, tức cho khách hàng đặt mua trước bộ đôi iPhone 7, 7 Plus dù khi đó chưa có giá chính thức của cả hai sản phẩm. Chương trình của cả hai hệ thống chạy quá sớm, đều không tiếp tục thực hiện do yêu cầu từ Apple. Tuy nhiên cả hai đều cho biết những khách hàng đặt cọc lần đó vẫn còn nguyên giá trị đặt mua. Đợt “đặt gạch” này của hai nhà bán lẻ đạt tổng cộng khoảng 4.000 máy.

Như vậy, một cách tương đối, số lượng khách đặt mua iPhone 7 và 7 Plus có thể đạt trên 25.000, nếu những khách hàng đặt mua lần đầu ở Viễn Thông A và Thế Giới Di Động không hủy để đặt mua lần sau.

Con số này chưa kể lượng người mua bộ đôi iPhone mới ở thị trường xách tay kể từ khi máy về Việt Nam từ hôm 16/9 - ngày mở bán chính thức của Apple ở nhiều thị trường, không có Việt Nam.

Số đặt hàng của bộ đôi iPhone 7 chưa được thống kê chính thức nhưng cao hơn số đặt mua bộ đôi iPhone 6S, nếu xét tại Thế Giới Di Động và FPT Shop - hai hệ thống chiếm thị phần thứ nhất và thứ nhì trong bán lẻ điện thoại di động hiện nay.

Năm ngoái, trong 8 ngày kể từ khi cho đặt hàng đến lúc mở bán, Thế Giới Di Động cho biết có hơn 3.000 đơn đặt hàng bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus, tăng hơn 140% so với đợt đặt hàng iPhone 6 năm 2014. Hệ thống này khi đó cho biết con số đặt hàng đó là kỷ lục. Nếu so với số hơn 4.800 đơn đặt hàng hiện nay sau hơn hai ngày, đơn hàng iPhone 7 có thể tạo kỷ lục mới tại hệ thống này.

Tại FPT Shop, nếu so số đặt hàng hiện tại sau hơn hai ngày với số đặt hàng mà hệ thống này công bố sau 7 ngày cho đăng ký năm ngoái, số đặt hàng năm nay tăng 140%, tương tự số của Thế Giới Di Động kể trên.

Dự kiến, iPhone 7 và 7 Plus sẽ được giao hàng cho khách đặt mua đợt này vào ngày 11/11, ngày mở bán chính thức cho khách tới mua hàng trực tiếp tại các siêu thị.

Theo ICTNews