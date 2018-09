Bộ đôi HTC One M9 lộ mặt trước

Thiết kế của HTC One M9 và M9 Plus có phần vuông vức hơn so với thế hệ trước. Phiên bản màn hình lớn có thêm nút home cứng.

Hình ảnh hé lộ thiết kế của hai mẫu smartphone mới của HTC. Ảnh: @evleaks.

Twitter @evleaks vừa hé lộ hình ảnh được cho là hai model sẽ được HTC tung ra ngày 1/3 tới. Kiểu dáng HTC One M9 có khá nhiều điểm tương đồng so với chiếc Desire Eye chuyên chụp tự sướng được tung ra cách đây không lâu. Camera trước được bố trí chính giữa phía trên màn hình với kích thước khá lớn.

Hệ thống loa Boom Sound cũng được thiết kế nhẹ nhàng và thanh thoát thay vì dạng lưới như trước đây. Dải loa trên HTC One M9 và M9 Plus trông khá giống với chiếc Nexus 9, được đặt sát mép đỉnh trên và đỉnh dưới của mặt trước. Chính nhờ việc loại bỏ một dải phân cách chứa hệ thống loa ở cạnh dưới như trên One M8, kích thước của M9 cũng sẽ được rút gọn đáng kể. Chưa kể, màn hình được mở rộng đến sát cạnh máy.

Phiên bản màn hình lớn One M9 Plus được bổ sung phím bấm khá giống với phím home của các mẫu máy Samsung hiện nay. Mẫu flagship mới của HTC vẫn được hoàn thiện từ chất liệu nhôm nguyên khối. Các cạnh cùng các đường vạch ăng-ten được thừa hưởng từ phiên bản tiền nhiệm One M8. Về kiểu dáng tổng thể, máy được làm vuông vắn hơn so với thế hệ trước.

Theo TechZ