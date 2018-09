Bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus lộ kích thước

Hai smartphone sắp ra mắt của Samsung thay đổi kích thước so với Galaxy S7 và S7 edge.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy, Galaxy S8 có kích thước 140,14 x 72,2 x 7,3 mm trong khi của Galaxy S8 Plus là 152,38 x 78,51 x 7,94 mm.

Như vậy, Galaxy S8 ngắn, to ngang và mỏng hơn so với thế hệ trước. Galaxy S7 có kích thước 142,4 x 69,6 x 7,9 mm. Tuy nhiên, phiên bản Galaxy S8 Plus lại dày và to hơn Galaxy S7 edge (150,9 x 72,6 x 7,7 mm) do màn hình được nâng lên 6,2 inch.

Bên cạnh đó có thể thấy rõ sự thay đổi ở mặt trước của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus so với S7 và S7 edge như viền màn hình siêu mỏng, nút Home cùng cụm phím điều hướng không còn. Trước đó, trong video giới thiệu về màn hình Super Amoled mới được đăng tải bởi Samsung Display cũng là một điện thoại màn hình không viền, không có nút home. Tỷ lệ khung hình do trang công nghệ Sammobile đo được là 17:9.

Tuy nhiên, Galaxy S8 vẫn S8 Plus vẫn thấy sự hiện diện của cổng kết nối micro USB 2.0 khác so với tin đồn và xu hướng chung dùng chuẩn USB Type-C.

Dự kiến Samsung ra mắt Galaxy S8 và S8 Plus ngày 15/4.

Theo Nghe Nhìn