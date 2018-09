'Be U+ with Honda' sẽ có mặt tại 7 tỉnh thành trong tháng 9

Thay dầu miễn phí, chạy thử những dòng xe mới nhất, xem các tiết mục ca nhạc thú vị... là những hoạt động nổi bật tại sự kiện 'Be U+ with Honda'.

Trong tháng 9, Honda Việt Nam sẽ mang 19 chương trình “Be U+ with Honda” đến 7 tỉnh thành cả nước, bao gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hòa và Sóc Trăng.

Đặc biệt, chương trình diễn ra tại các thành phố lớn sẽ có những tiết mục biểu diễn ca nhạc sôi động vào các buổi tối, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Khắc Việt, Erik, Trung Quân… Chương trình hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, bùng nổ dành cho nhiều khách hàng.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt trong chương trình lần này như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Khắc Việt, Erik, Trung Quân...

Thông qua chuỗi sự kiện này, Honda Việt Nam mong muốn đây sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho những khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Honda trong suốt 20 năm qua, đồng thời cũng là sân chơi cho các bạn trẻ có thể thỏa mãn khát khao, đam mê và mong muốn hiện thực hóa ước mơ.

Những phần quà dành tặng khách hàng tham gia chương trình "“Be U+ with Honda” vừa qua.

Bên cạnh những hoạt động tri ân, cuộc thi "Be U+ with Honda" tiếp tục chứng tỏ được sức hút lớn khi nhận được những bài dự thi của gần 5.000 thí sinh trẻ. Tất cả phần trình diễn này sẽ được đội ngũ ban giám khảo chuyên nghiệp nghiên cứu kỹ để chọn ra những tiết mục xuất sắc, tiếp tục tham gia vào vòng trong - nơi mà các bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Cuộc thi sẽ tiếp tục tuyển sinh trong các tháng tới ở 3 hạng mục âm nhạc, vũ đạo và bóng đá. Các bạn trẻ hãy nhanh tay đăng ký tham gia để bay cao, bay xa cùng với ước mơ của mình. Truy cập tại đây để biết thêm chi tiết.

Hướng dẫn lái xe an toàn và chạy thử những dòng xe Honda mới nhất là một trong những chương trình "Be U+ with Honda" diễn ra trên khắp cả nước.

Được khởi động từ tháng 6 vừa qua, “Be U+ with Honda” là chuỗi chương trình do Honda Việt Nam tổ chức với mong muốn gửi lời tri ân tới những khách hàng thân thiết thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn. Ngoài ra, chương trình còn thúc đẩy những tài năng trẻ, tạo cơ hội cho các bạn thể hiện mình trên những sân chơi chuyên nghiệp thông qua cuộc thi cùng tên gọi “Be U+ with Honda”.

Từ khi khởi động, Honda Việt Nam đã tổ chức 82 chương trình "Be U+ with Honda" trên khắp cả nước, thu hút hơn 800.000 lượt khách hàng đến thăm quan và tham gia các hoạt động như: thay dầu miễn phí, hoạt động giới thiệu xe, hướng dẫn lái xe an toàn và chạy thử những dòng xe Honda mới nhất.

Mai Thương