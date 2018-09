Bảng giá chi tiết iPhone 7 và 7 Plus

Bổ sung thêm khả năng chống nước, nâng dung lượng bộ nhớ tối thiểu lên 32GB nhưng giá công bố của iPhone 7 vẫn từ 649 USD.

Nếu quy đổi ra tiền Việt và dựa theo mức giá được Apple niêm yết trên website bán hàng tại từng thị trường, Mỹ là nơi bán ra iPhone 7 và 7 Plus rẻ nhất trên thế giới trong đợt phát hành đầu tiên.

Trên Apple Store tại Mỹ, giá khởi điểm của iPhone 7 từ 649 USD (chưa tính thuế), tương đương với khoảng 14,4 triệu đồng. Giá niêm yết này ngang với mức khởi điểm của iPhone 6S năm ngoái cũng như iPhone 6 ra hồi 2014, dù dung lượng bộ nhớ trên iPhone 7 năm nay là 32GB thay vì 16GB.

Tương tự, iPhone 7 Plus bán ra tại Mỹ cũng rẻ nhất khi khởi điểm từ 769 USD (chưa tính thuế), tương đương với khoảng 17 triệu đồng. Dù vậy, nếu so với mức khởi điểm của iPhone 6S Plus và 6 Plus các năm trước, Apple đã tăng thêm 20 USD. Đổi lại cũng như iPhone 7, bộ nhớ của 7 Plus tối thiểu là 32GB thay vì 16GB như trước.

So với niêm yết tại Mỹ, giá bộ đôi iPhone 7 tại các thị trường xung quanh Việt Nam cao hơn khá nhiều. Ví dụ tại Trung Quốc, giá của iPhone 7 và 7 Plus đắt hơn từ 3,2 đến 3,4 triệu đồng. Giá bán tại thị trường Singapore cũng chênh lệch cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng. Còn sát giá nhất là thị trường Hong Kong, nhưng vẫn chênh lệch so với giá niêm yết tại Mỹ 1,4 đến 1,8 triệu đồng tuỳ từng model và dung lượng.

Năm nay, Apple bán ra iPhone 7 và 7 Plus sớm hơn hẳn những năm trước khi chỉ 2 ngày sau lễ ra mắt, 9/9, hãng sẽ cho đặt hàng. Và tới 16/9 tuần sau, bộ đôi iPhone 7 sẽ chính thức có mặt trên thị trường.

Trong đợt phát hành đầu tiên, Việt Nam không nằm trong danh sách. Trong khi đó, các thị trường xung quanh như Trung Quốc, Hong Kong, Singapore hay Australia sẽ được bán sớm cùng lúc với Mỹ, bắt đầu từ 16/9.

Video thiết kế iPhone 7 và 7 Plus:

Video thiết kế iPhone 7 và 7 Plus >> Bảng giá chi tiết của iPhone 7 và 7 Plus ở thị trường gần Việt Nam

VnExpress