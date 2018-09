Bán tải Isuzu D-max Type X ra mắt ở VMS 2016

Ba phiên bản của D-Max Type X được giới thiệu với mức giá từ 720 triệu đồng.

Công ty ôtô Isuzu Việt Nam (IVC) trưng bày ba model thuộc dòng xe thể thao đa dụng và bán tải tại triển lãm ôtô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2016 (VMS) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5-9/10. Lần đầu tiên Isuzu quay lại sân chơi lớn của ngành ôtô Việt Nam sau 7 năm vắng bóng.

IVC trưng bày ba dòng xe gồm mu-X 3.0L 4x2 AT - SUV đa dụng vừa ra mắt tháng 8, mu-X Limited 3.0L 4x2 AT - phiên bản nâng cấp của mu-X 3.0L 4x2 AT và D-Max Type X 2.5L 4x4 AT - phiên bản D-MAX cải tiến dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Phần đầu bán tải D-Max Type X được hé lộ.

D-Max Type X sở hữu ngoại hình thể thao, mạnh mẽ và bắt mắt với lưới tản nhiệt màu đen logo Isuzu đỏ, bộ ốp cản trước và sau, mâm xe màu xám đậm, logo Type X, bộ decal thể thao trang trí dọc thân xe, nắp capo và phía sau xe cùng với nắp thùng sau thiết kế mới.

Với nội thất, D-Max Type X trang bị bộ ghế da cao cấp, tay nắm cửa trong mạ chrome, bộ viền ốp trang trí vân gỗ màu đỏ trên vô lăng, taplo, ốp cửa, mặt cần số… Ngoài ra, bán tải mới của Isuzu còn tích hợp camera lùi.

D-Max Type X được giới thiệu ở thị trường Việt Nam gồm hai màu trắng và đen với ba phiên bản 2.5L 4x2 AT có giá 720 triệu đồng, 2.5L 4x4 AT 760 triệu đồng và 3.0L 4x4 AT 820 triệu đồng.

Tại VMS 2016, Isuzu cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của mu-X là mu-X Limited 3.0L 4x2 AT. Phiên bản giới hạn có ngoại thất được nhấn bởi bộ decal trang trí thể thao dọc theo hai bên thân xe, decal Limited cùng với ốp trang trí cản sau logo Isuzu làm nổi bật cụm đuôi xe. Mâm xe màu xám đậm với logo Isuzu đỏ tăng thêm vẻ thể thao, mạnh mẽ.

Nội thất xe được trang trí tay nắm cửa trong mạ chrome, bộ viền ốp vân gỗ màu đen trên vô lăng, taplo, ốp cửa, cửa gió, mặt cần số, hộc để cốc giữa hai ghế trước… cùng với bộ ốp trang trí bậc cửa lên xuống có logo Isuzu và tích hợp đèn LED làm tăng sự sang trọng và cá tính cho mu-X Limited.

Giá bán của mu-X Limited 3.0L 4x2 AT là 990 triệu đồng với một màu trắng.

Trọng Nghĩa