Ba tiêu chí chọn xe máy cho con đi học

An toàn và tiết kiệm nhiên liệu, đẹp, tiện lợi khi sử dụng... là những điều cha mẹ cần lưu ý khi chọn mua xe cho con.

Chọn mua xe máy cho con đi học để bản thân yên tâm mà con cũng thích là một trong những điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi mùa khai giảng đang đến gần. Dưới đây là những tiêu chí giúp cha mẹ Việt chọn xe máy cho con.

An toàn và tiết kiệm nhiên liệu

Với phụ huynh, tiêu chí an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các dòng xe 50cc của SYM hiện nay đáp ứng khá tốt tiêu chí này với hệ thống thắng an toàn cho cả thắng trước và sau, giúp xe dừng tốt khi gặp sự cố mà không lo bị ngã. Hệ thống đèn Led hoặc Halogen chiếu sáng vào ban đêm cũng giúp tăng độ an toàn khi các con đi học thêm hay gặp gỡ bạn bè. Mặt khác, với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,55 lít xăng cho đoạn đường khoảng 100 km, các dòng xe 50cc của SYM là lựa chọn hợp lý khi phụ huynh muốn tặng cho con một chiếc xe làm phương tiện đi lại.

SYM Angela 50cc và Elegant 50cc cùng các bạn trẻ đến trường.

Đẹp và không phạm luật giao thông

Nhiều bạn trẻ thích các dòng xe phân khối từ 125cc trở lên vì chúng thường có nhiều kiểu dáng và độ tăng tốc nhanh. Tuy nhiên, học sinh chưa tới 18 tuổi không phù hợp với các dòng xe đó. Các em chưa đủ tuổi có bằng lái nên việc điều khiển phương tiện giao thông phân khối lớn là vi phạm luật. Vì vậy, SYM đã ra mắt các dòng xe 50cc với nhiều kiểu dáng khác nhau như xe ga Elite 50 sang trọng, sành điệu; Galaxy nam tính, năng động; Angela nữ tính, ngọt ngào và Elegant phong cách, cá tính. Nhờ vào thiết kế thân xe gọn gàng, hệ thống động cơ bền bỉ, máy nổ êm và sang số nhẹ nhàng, các dòng xe 50cc của SYM sẽ giúp học sinh di chuyển dễ dàng và nhanh chóng hơn khi đi học cũng như đi chơi, du lịch cùng bạn bè.

Elite 50cc và Galaxy 50cc.

Các bạn trẻ có rất nhiều lựa chọn phù hợp với cá tính và nhu cầu của mình với những mẫu xe 50cc của SYM. Chị Minh Anh (quận 3, TP HCM), khách hàng mua xe Angela, cho biết con gái của chị thích mẫu Angela màu hồng này. Cô bé thích từ năm lớp 10 nhưng đến khi vào lớp 12, chị Minh Anh mới yên tâm cho con tự đi học và cũng thưởng luôn cho con chiếc Angela mà con thích. Còn bác Phúc (nhà ở quận 7) cho con tự đi học từ lâu nhưng bằng xe đạp, năm nay, bác mới quyết định mua cho con chiếc Galaxy để đi học thêm thuận tiện, đỡ mệt.

Xe Elegent 50cc.

Tiện lợi khi sử dụng

Bên cạnh động cơ bền bỉ, kiểu dáng thời trang, chiếc xe là người bạn đồng hành với con qua những chặng đường đầu tiên trong cuộc sống nên rất cần những chức năng tiện lợi khi sử dụng. Vì thế, một trong những ưu tiên khi chọn xe cho con của phụ huynh còn có các yêu cầu như cốp rộng, phuộc nhún êm ái, có chỗ để đồ... Bạn có thể tìm thấy những chức năng này ở hầu hết dòng xe 50cc của SYM. Bởi trước khi thiết kế, SYM đã đi sâu tìm hiểu nhu cầu của cả phụ huynh và bạn trẻ - người trực tiếp sử dụng xe. Nhiều bạn trẻ đã gắn bó với chiếc SYM 50cc của mình từ lúc còn đi học cho đến khi ra trường đi làm bởi cảm thấy SYM 50cc đáp ứng đủ các nhu cầu của mình.

(Nguồn: SYM)