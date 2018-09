Ba ôtô số tự động giá rẻ 'vô đối' ở Việt Nam

Với khoảng 400 triệu đồng, người mua vẫn có thể lựa chọn một ôtô mới trang bị hộp số tự động AT tại thị trường Việt Nam.

Xe ôtô hộp số tự động được viết tắt là AT (Automatic Transmission) giúp lái xe khá thoải mái trong vận hành xe, đặc biệt là trong khu đô thị đông đúc nhờ bỏ nhiều thao tác sang số của tay phải và bỏ hoàn toàn thao tác đạp côn của chân trái cũng như sự phối hợp nhịp nhàng “côn ra - ga vào” với chân ga.

Ngoài việc loại bỏ hàng loạt thao tác vận hành, xe số tự động còn có ưu điểm như khó chết máy, dễ dàng khởi động giữa dốc, tăng ga không bị giật... Vì thế, tỷ lệ người sử dụng xe số tự động ngày càng cao và trở thành xu hướng hiện nay.

Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của người mua chính là việc các phiên bản số tự động luôn có giá cao hơn so với phiên bản số sàn. Nếu bạn đang “kết” một chiếc xe trang bị hộp số AT mà nguồn tài chính lại khá hạn hẹp, dưới đây là những gợi ý để bạn lựa chọn.

Theo bảng giá niêm yết của các hãng xe, hiện nay, có ba mẫu xe mới trang bị hộp số tự động được bán ra với mức giá rẻ nhất trên thị trường là Kia Morning EX AT, Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT và Hyundai i10 1.0 AT.

1. Kia Morning EX AT 2015

Giá: 390 triệu đồng

Kia Morning EX sử dụng hộp số tự động 4 cấp, động cơ có dung tích 1.1L. Kích thước 3.595 x 1.595 x 1.490 mm (dài x rộng x cao).

Xe trang bị mâm đúc 14 inch, đèn pha halogen dạng thấu kính, đèn pha tự động, đèn LED chạy ban ngày, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ, tay lái bọc da, kết nối USB, bluetooth, cửa kính điều khiển điện...

Kia Morning AT cũng được trang bị công nghệ phanh ABS, phân phối lực phanh điện tự EBD, một túi khí, khóa cửa trung tâm...

2. Chevrolet Spark LTZ AT 2015

Giá: 392 triệu đồng

Được thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trong thành phố, Spark nhỏ gọn với kích thước tổng thể 3.640 x 1.597 x 1.522 mm (dài x rộng x cao).

Chevrolet Spark LTZ số tự động trang bị ghế da, khóa điện, gương chỉnh điện, 4 túi khí, chống bó cứng phanh ABS... Mẫu xe nhỏ gọn này có đủ không gian cho 5 người ngồi.

Xe sử dụng động cơ có dung tích 1.0L DOHC, sản sinh công suất 50 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/phút.

3. Hyundai i10 1.0 AT 2015

Giá: 417 triệu đồng

Mẫu xe nhỏ dành cho đô thị của Hyundai có kiểu dáng thể thao, kích thước tổng thể 3.765 x 1.660 x 1.520 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.425 mm.

Hyundai Grand i10 2015 phiên bản số tự động sử dụng động cơ Kappa 1.0L, sản sinh công suất 66 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn 91,2 Nm.

Dòng xe hiện được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam này trang bị công nghệ chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, gương chiếc hậu gập điện chỉnh điện, hệ thống chống bó cứng phanh ABS...

Theo Autodaily