Ba mẹo tiết kiệm pin trên Android KitKat

Người dùng Android 4.4 KitKat có thể áp dụng các mẹo dưới đây để cải thiện pin cho smartphone của mình.

1. Tắt hotword detection

Trong Android 4.4, bạn có thể kích hoạt Google Now bằng cách nói “Ok Google”. Dù thao tác này giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn, điện thoại lại bị đặt ở chế độ liên tục nghe lệnh, chỉ chờ bạn nói ra hai từ, làm hao pin nhanh. Để tắt tính năng “hotword detection”, truy cập ứng dụng Google > Settings > Voice > “Ok Google” hotword detection > OFF.

Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn Google Now, vào ứng dụng Google > Settings > Google Now > OFF. Chọn hộp “Also turn off Location History” rồi bấm vào tùy chọn “Turn off”.

2. Điều chỉnh Location

Android KitKat cũng mang đến chế độ Location, cho phép điện thoại xác định vị trí của bạn. Truy cập Settings > Location > Mode và bạn sẽ thấy ba chế độ: High accuracy (độ chính xác cao) dùng GPS, Wi-Fi và mạng di động; Battery saving (tiết kiệm pin) chỉ dùng Wi-Fi và mạng di động; Device only chỉ dùng GPS.

High accuracy là chế độ mặc định nhưng đúng như tên gọi của nó, Battery saving sẽ giúp bạn bảo toàn được lượng pin quý giá.

3. Tắt tự động đồng bộ và quét Wi-Fi

Tính năng tự động đồng bộ cho phép sao lưu mọi thứ như lịch, danh bạ, hình ảnh, tuy hữu ích nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến pin. Để vô hiệu hóa auto-sync, vào Settings > Google > tài khoản của bạn rồi bỏ tick ở các dịch vụ không cần đồng bộ.

Bạn có biết điện thoại còn liên tục tìm kiếm kết nối Wi-Fi ngay cả khi đã tắt tùy chọn Wi-Fi để giúp ứng dụng, game và Google Play biết được vị trí thiết bị. Để tắt tính năng này, truy cập Settings > Wi-Fi > Advanced > bỏ tick ở tùy chọn Scanning always available.

Ngoài ra, có một số mẹo tiết kiệm pin áp dụng cho mọi hệ điều hành như dùng hình nền thường thay vì hình nền động, xóa ứng dụng hay tiện ích không dùng.

Theo ICTNews