Ba mẫu LG G3 đầu tiên về Việt Nam

Chỉ một ngày sau khi ra mắt, mẫu smartphone cao cấp màn hình QHD siêu nét của LG đã có mặt tại một cửa hàng ở Hà Nội với giá 17 triệu đồng.

Ba mẫu LG G3 về Việt Nam đều là phiên bản 32 GB. Ảnh: AT.

Cả ba mẫu LG G3 về Việt Nam đầu tiên đều là phiên bản màu trắng, dung lượng 32 GB và là hàng bán ra tại thị trường Hàn Quốc. Theo đại diện cửa hàng MS Mobile (Trường Chinh, Hà Nội), dù mở bán chính thức từ 28/5 nhưng ngay tại Hàn Quốc, G3 rất "hot" và không có hàng bán đại trà. Dự kiến, phải một vài ngày nữa các màu khác như đen, vàng hay tím, đỏ mới về Việt Nam.

Sau khi được LG công bố ngày 27/5 vừa rồi tại London (Anh), G3 trở thành mẫu smartphone Android thuộc hàng nổi bật nhất trên thị trường hiện nay. Máy được trang bị màn hình True HD IPS+ 5,5 inch với độ phân giải QuadHD cho khả năng hiển thị siêu nét, rất chi tiết và màu sắc sống động. G3 cũng kế thừa kiểu dáng gọn gàng của G2, với đường viền bao quanh màn hình thiết kế mỏng, cho cảm giác cầm gọn. Mặt lưng bằng nhựa nhưng thiết kế giả kim loại trông đẹp hơn kiểu bóng ở model tiền nhiệm.

Mặt lưng máy sử dụng kiểu nhựa sơn giả vân kim loại. Ảnh: TA.

Chi tiết đáng chú ý trên G2 nằm ở mặt lưng với hệ thống camera 13 megapixel, ống kính OIS+, đèn flash kép và đặc biệt là cảm biến lấy nét Laser AF. Trải nghiệm thực tế cho thấy G3 có tốc độ chụp và lấy nét rất nhanh, gần như không có độ trễ khi người dùng chạm vào màn hình cảm ứng.

Ba mẫu LG G3 về Việt Nam đầu tiên đều là phiên bản 32GB. Đây là phiên bản cao cấp hơn model 16GB khi có RAM dung lượng 3GB thay vì 2GB.

So với HTC One M8 hay Samsung Galaxy S5, smartphone tới từ LG không chỉ có màn hình nét hơn hẳn mà còn có cấu hình nhỉnh hơn, khi sử dụng vi xử lý Snapdragron 801 tốc độ 2,5 GHz. So với bản quốc tế, LG G3 phiên bản Hàn Quốc có thêm ăng-ten ở góc máy, đi kèm với một viên pin phụ và sạc rời.

Tùng Dương