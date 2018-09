Audi R8 V10 Plus 2017 nâng cấp động cơ

Siêu xe Đức nâng cấp động cơ 5,2 lít V10 từ 610 mã lực lên 850 mã lực đồng thời thay đổi chút ngoại hình.

Bản cao cấp nhất của siêu xe Audi là R8 V10 Plus cho sức mạnh 610 mã lực, tương đương với người anh em sử dụng chung động cơ Lamborghini Huracan. Với hãng độ Wheelsandmore, chừng đó là chưa đủ.

Như cái tên "wheels and more" (la-zăng và hơn thế nữa), hãng độ này không chỉ gắn cho R8 V10 Plus bộ vành mới thể thao và ấn tượng màu sắc hơn, mà còn tăng sức mạnh cho siêu xe thêm 240 mã lực, chạm ngưỡng 850 mã lực.

Để đạt công suất mới, Wheelsandmore nâng cấp bộ siêu nạp cho động cơ, ECU tinh chỉnh, bộ phun xăng mới, thanh truyền đúc nguyên khối, piston hiệu suất cao và bánh đà khác. R8 cũng được tích hợp thêm một bộ khóa vi sai Drexler.

Siêu xe Audi còn nâng cấp ngoại hình với kiểu đồ họa dải màu chạy dọc thân mới tăng vẻ thể thao. Bọc ngoài bộ vành là lốp Continental kích thước 255/30/20 trước và 325/25/21 sau.

