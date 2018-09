Asus trình làng Zenfone C giá rẻ

Smartphone tầm thấp, ra mắt tại Malaysia với mức giá khoảng hai triệu đồng, sẽ thay thế Zenfone 4.

Zenfone C có nâng cấp nhỏ về cấu hình so với Zenfone 4. Ảnh: GSM.

Hôm qua 27/1 tại Malaysia, Asus vừa trình làng smartphone giá rẻ Zenfone C thay thế Zenfone 4. Mẫu điện thoại mới sở hữu màn hình 4,5 inch được cho là nằm ở phân khúc thấp nhất của Asus. Vì vậy, nhiều khả năng Asus sẽ không tiếp tục sản xuất smartphone màn hình 4 inch thời gian tới.

Zenfone C có thiết kế không khác biệt so với thế hệ trước, được bán ra với ba màu sắc là đen, trắng và đỏ. Máy trang bị màn hình IPS 4,5 inch độ phân giải 480 x 854 pixel.

Điện thoại thông minh giá rẻ của Asus vẫn sử dụng vi xử lý Intel Z2520 tốc độ 1.2GHz, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB hỗ trợ gắn thẻ nhớ ngoài tới 64GB. Zenfone C sở hữu camera sau 5 megapixel hỗ trợ flash, camera trước VGA. So với thế hệ trước, Zenfone C có pin lớn hơn, 2.100mAh so với 1.600mAh.

Zenfone C chạy Android KitKat 4.4 với giao diện ZenUI độc quyền của Asus. Máy bán ra tại Malaysia từ tháng 2 với giá 349 ringgit (hai triệu đồng). Hiện tại, chưa rõ Asus Việt Nam chưa thông báo kế hoạch phân phối chính hãng Zenfone C.

Trọng Nghĩa