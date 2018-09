Asus ra mắt bộ 3 smartphone giá từ 1,99 triệu đồng

ZenFone chạy Android, sử dụng chip của Intel, vỏ nhiều màu sắc, giá cạnh tranh và camera công nghệ PixelMaster.

Sáng nay (15/4) tại Indonesia, Asus ra mắt và công bố giá bán ZenFone 4, 5 và 6 tương ứng với 3 phiên bản 4, 5 và 6 inch cho thị trường Đông Nam Á. Bộ 3 smartphone của Asus đánh dấu bước chân mạnh mẽ của công ty Đài Loan vào thị trường điện thoại. ZenFone chạy Android, sử dụng chip của Intel, vỏ nhiều màu sắc, giá cạnh tranh và camera công nghệ PixelMaster.

Đại diện Asus giới thiệu ZenFone tại Jakarta sáng nay. Ảnh: TN

Công nghệ PixelMaster gồm Chế độ tự chụp hình (Selfie Mode), Chế độ chụp sâu trường ảnh (Depth of Field mode), tối ưu chức năng của camera theo từng tình huống. Hai tính năng bổ sung của PixelMaster là Chụp ở chế độ thiếu sáng (Low-light mode) và Chế độ chuyển động (Time Rewind) trang bị cho ZenFone 5 và 6. Chụp hình thiếu sáng liên kết các điểm ảnh lân cận, camera tăng độ nhạy sáng lên đến 400% và độ tương phản tăng thêm 200% để cho ra những tấm hình sáng và rõ nét mà không cần đèn flash. Hệ thống cân bằng hình ảnh điện tử (EIS) tăng cường hiệu suất ánh sáng để đảm bảo các hình ảnh thu về nét hơn và không bị nhòe mờ. Chế độ thiếu sáng cũng được sử dụng khi quay video. Chế độ chụp chuyển động tự động chụp liên tiếp nhiều hình trước và cả sau khi nhấn nút chụp, sau đó cho người dùng chọn hình ảnh đẹp nhất.

Android trên ZenFone có giao diện ZenUI do Asus vẽ lại theo ý tưởng mang đến sự thoải mái, trực quan và dễ dàng kết nối. ZenUI có icon phẳng, màu sắc chủ đề đa dạng. Giao diện mới tích hợp hai ứng dụng độc quyền của Asus là What’s Next và Do It Late - quản lý thông tin trên màn hình hiệu quả.

ZenFone 4 là phiên bản nhỏ nhất với màn hình 4 inch. Độ phân giải màn hình 480 x 800 pixel. Máy trang bị vi xử lý lõi kép Intel Atom Z2520 tốc độ 1.2GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, camera 5 megapixel. Bù lại dung lượng pin có phần khiêm tốn 1.170mAh, ZenFone 4 sẽ được bán kèm một pin phụ.

ZenFone 5 sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải 720 x 1.280 pixel. Thiết bị có hai phiên bản chạy chip lõi kép Intel Atom Z2560 tốc độ 1.6 GHz và Z2580 tốc độ 2 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB. Máy ảnh sau 8 megapixel khẩu độ f/2.0. Pin của máy dung lượng 2.050mAh. Thiết bị vẫn hỗ trợ cảm ứng khi đeo găng tay, bút cảm ứng.

ZenFone 6 sử dụng chip Intel Atom Z2580 tốc độ 2 GHz, RAM được nâng cấp lên 2GB, bộ nhớ trong 8 hoặc 16GB. Thiết bị có máy ảnh sau 13 megapixel khẩu độ f/2.0, âm thanh SonicMaster, pin dung lượng 3.240mAh.

Cả 3 ZenFone có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, 5GB miễn phí trọn đời trên Asus WebStorage. Máy có 5 màu đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. Tại Việt Nam, ZenFone 4 có giá 1,99 triệu đồng. ZenFone 5 có giá 3,99 và 4,49 triệu đồng lần lượt cho hai phiên bản trong khi 5,99 triệu đồng là giá của ZenFone 6. Máy có mặt trên thị trường từ ngày 25/4.

Trọng Nghĩa