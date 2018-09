Apple Watch xách tay giảm giá mạnh sau ba tuần

Sau 20 ngày có mặt tại thị trường Việt Nam, giá phiên bản Apple Watch Sport giảm từ 24 xuống 10-13 triệu đồng.

Cũng giống như các sản phẩm khác của Apple, khi mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Apple Watch có mức giá rất cao gấp ba lần so với giá bán niêm yết chính hãng tại thị trường cung ứng với lý do hàng hiếm khó mua. Tuy nhiên, sau một thời gian có mặt, hàng cũng về nhiều hơn do nhiều thương gia cũng chú ý đến sản phẩm này để đẩy mạnh thương hiệu và tìm kiếm thị phần.

Chỉ trong một tuần, số lượng Apple Watch xách tay cũng tăng vọt do các cửa hàng liên tiếp nhập về. Tuy nhiên, số lượng phiên bản Apple Watch Sport 38mm là nhiều nhất do sở hữu mức giá rẻ và dễ bán hơn so với Apple Watch Edition và Apple Watch.

So với mức giá 23,8 triệu đồng lúc mới về, Apple Watch Sport giảm mạnh xuống còn 10-13 triệu đồng tùy từng nơi. Mức giảm khá mạnh chỉ sau ba tuần xuất hiện trên thị trường nhưng người dùng vẫn coi đó là mức giá quá cao dành cho một chiếc đồng hồ thông minh. Ngay bản thân các thương gia, cửa hàng lớn cũng rụt rè khi chỉ nhập với một số lượng vừa phải và bán ra nhằm lấy thương hiệu.

Anh Tuân, đại diện của Hoàng Hà Mobile cho biết: “Giá bán của Apple Watch Sport bản 38mm được niêm yết với giá 10,799 triệu đồng, trong khi đó bản 42mm cao hơn 2,7 triệu đồng. Bên mình chỉ nhập số lượng ít, tầm 10 bộ và hiện tại nhu cầu của khách hàng vẫn chưa thực sự lớn. Tại thị trường Sài Gòn, số lượng Apple Watch về lớn hơn và nhu cầu cũng cao hơn một chút", anh Tuân khẳng định.

Tham khảo qua một số cửa hàng khác như ShopDunk đang để mức giá 10 triệu đồng cho phiên bản Apple Watch Sport 38mm và 11,5 triệu đồng cho bản 42mm, tuy nhiên, để có được mức giá này, khách hàng phải đặt và chờ đợi, nếu muốn mua ngay thì sẽ phải thêm 2 triệu đồng vào giá bán niêm yết. CellPhoneS cũng điều chỉnh giá bán lần lượt còn 11,5 và 14,5 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại là Apple Watch và Apple Watch Edition vẫn chưa có hàng.

Thực tế, có nhiều cửa hàng cũng cho đăng tải giá bán của hai phiên bản còn lại nhằm thu hút khách hàng, song, khi được hỏi đều cho biết là hàng đã hết và người dùng sẽ phải đặt hàng trước với thời gian chờ có thể lên tới 7 ngày. Nguyên nhân cũng xuất phát từ tâm lý sợ hàng tồn đọng, lỗ khi giá bán Apple Watch đang giảm theo từng ngày.

Mẫu smartwatch của Apple được bán ra vào đầu tháng 4 vừa qua với ba phiên bản Apple Watch, Apple Watch Sport, Apple Watch Edition, trong đó, Apple Watch Sport là phiên bản sử dụng vỏ nhôm hợp kim cùng dây đeo cao su có giá rẻ nhất từ 349 USD (khoảng 7,6 triệu đồng) cho bản 38 mm, 399 USD (khoảng 8,6 triệu đồng) cho bản 42 mm.

Apple Watch được trang bị vỏ thép không gỉ và hai lựa chọn dây đeo là kim loại có giá bán 549 USD (khoảng 12 triệu đồng) cho bản 38mm và 599 USD (gần 13 triệu đồng) cho bản 42 mm. Phiên bản Apple Watch Edition là phiên bản cao cấp nhất với vỏ mạ vàng 18K có giá bán từ 10.000 USD (hơn 217 triệu đồng).

Theo TechZ