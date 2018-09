Apple trình làng bộ đôi iPhone mới, thêm bản màu hồng

iPhone 6S và 6S Plus vẫn có màn hình 4,7 inch và 5,5 inch như thế hệ trước nhưng dày và cứng hơn.

iPhone 6S và 6S Plus là những sản phẩm xuất hiện cuối cùng trong sự kiện của Apple. Hầu hết tin đồn và tin tức rò rỉ trước đó đều chính xác với sản phẩm mới của Apple.

Apple không thay đổi thiết kế trên bộ đôi iPhone mới, dù hãng có bổ sung thêm phiên bản vàng hồng. Hãng cho biết thêm việc sử dụng chất liệu nhôm mới series 7000 để khung vỏ cứng hơn, còn màn hình dùng kính cường lực Ion X như Apple Watch. Thêm màu sắc, 6S và 6S Plus là những mẫu iPhone có nhiều phiên bản nhất từ trước đến nay. Người dùng vẫn có ba lựa chọn về bộ nhớ trong, 16GB, 64GB và 128GB. 6S và 6S Plus có độ mỏng lần lượt 7,1 mm và 7,3 mm, dày hơn 6 và 6 Plus 0,2 mm.

Công nghệ cảm ứng 3D Touch cùng camera là hai cải tiến nổi bật nhất trên iPhone 6S và 6S Plus. Trong đó, 3D Touch bản chất giống với Force Touch đã được Apple áp dụng trên bàn rê của máy tính MacBook đời mới hay màn hình đồng hồ Apple Watch. Với bộ xử lý Taptic Engine, màn hình của 6S và 6S Plus ngoài việc nhận diện cảm ứng đa điểm thông thường, còn nhận biết được lực nhấn như nhấn mạnh, nhấn mạnh và giữ.

Kèm với đó, hệ điều hành iOS 9 cũng bổ sung thêm các chức năng như xem nhanh nội dung, kích hoạt nhanh ứng dụng phục vụ cho 3D Touch. So với các mẫu iPhone trước, trải nghiệm sử dụng trên bộ đôi 6S và 6S Plus vừa ra có thêm nhiều điểm mới.

Nâng cấp gây chú ý tiếp ở những mẫu iPhone mới là camera. Máy ảnh chính ở mặt lưng sử dụng camera iSight mới độ phân giải đạt tới 12 megapixel, gấp rưỡi iPhone đời trước. Apple còn thêm khả năng quay video 4K và khẳng định 6s và 6s Plus chụp ảnh rất tốt, màu sắc trung thực và nhiễu thấp ở điều kiện thiếu sáng.

Cũng như phần lớn các smartphone gần đây, iPhone 6s và 6s Plus đã nâng camera trước lên 5 megapixel để chụp hình selfie tiện hơn. Không có đèn Flash trước như tin đồn, nhưng Apple bổ sung tính năng nháy sáng màn hình trong trường hợp cần thiết để selfie.

Không chia sẻ quá nhiều về cấu hình cũng như dung lượng cụ thể của RAM, nhưng Apple cho hay hãng đã trang bị chip A9 64-bit cho 6s và 6s Plus. Vì vậy, tốc độ xử lý của CPU nhanh hơn 70% và GPU nhanh hơn 90% so với A8 iPhone 6. Cả hai model mới còn hỗ trợ kết nối LTE và có tốc độ Wi-Fi nhanh gấp đôi đời trước.

Một điểm khác tin đồn, Apple đã không trình làng iPhone 6C mà chỉ có hai model mới là 6S và 6S Plus được giới thiệu. Thay vào đó, hãng vẫn tiếp tục bán ra iPhone 5S cũng như iPhone 6 và 6 Plus nhưng giá rẻ hơn. Còn iPhone 5C đã được loại bỏ khỏi kệ hàng.

iPhone 6S và 6S Plus mới ra sẽ có mặt tại thị trường Mỹ, Australia, Anh, Pháp cũng như Nhật, Singapore và Hong Kong từ 25/9. Nhưng trước đó, Apple cho phép người dùng có thể đặt mua bắt đầu từ 12/9.

Giá bán iPhone mới tại Mỹ không thay đổi so với bản cũ khi mức khởi điểm là 199 USD cho 6S bản 16GB kèm hợp đồng hai năm. Còn nếu không cần hợp đồng, người dùng có thể mua iPhone 6S và 6S Plus với giá lần lượt từ 649 và 749 USD cho bản 16GB.

>> Video sử dụng thử 3D Touch trên iPhone 6S

Thế Tuấn